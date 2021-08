Deze veteranen liepen al 2500 keer de brug over als eerbetoon aan gevallen militairen

Zodra de zon ondergaat, springen 48 paar lichtmasten op De Oversteek, de Nijmeegse brug over de Waal, langzaam na elkaar aan. Het is geen technisch mankement, maar een oorlogsmonument. Elke dag loopt een oorlogsveteraan hier de Sunset March, een langzame mars over de brug in het tempo waarin de lichten aangaan. Aan het eind van de brug, dat na exact twaalf minuten lopen wordt bereikt, staat een monument voor de soldaten die hier vielen in 1944. Daar eindigt het eerbetoon met een saluut.

Tim Ruijling uit Elst, luitenant-kolonel buiten dienst van de Koninklijke Luchtmacht, liep in 2014 een keer over de brug om het monument te ‘ervaren’. “Het besef dat hier in 1944 Amerikaanse soldaten hun leven opofferden voor onze vrijheid kwam keihard binnen. Samen met een paar andere veteranen uit de Betuwe besloten we dit voortaan elke dag te gaan doen.”

En zo geschiedde. In het begin waren de veteranen met een klein clubje. Omdat de logistieke uitdaging nogal groot was, werd dit uitgebreid tot Team 31: een groep van 31 veteranen die er samen voor zorgen dat elke dag een veteraan de Sunset March loopt. Ook veteranen die geen deel uitmaken van Team 31 melden zich regelmatig aan, zoals Dutchbatters die vochten in Srebrenica of Amerikaanse veteranen.

Emotionele dag

Ondertussen raast het verkeer gewoon voorbij en rijdt een scooter rakelings langs. Soms stoppen fietsers of wandelaars even totdat de veteraan voorbij is. “Het eerbetoon maakt onderdeel uit van het dagelijks leven, dat is het mooie”, vindt Ruijling.

Vandaag is het de beurt aan Laurent Cecillon, een Fransman en de eerste buitenlandse veteraan van Team 31. Hij was twaalf jaar beroepsmilitair en is tegenwoordig reservist bij de Franse ambassade. Even voor negenen staat hij aan het begin van De Oversteek. Deze dag in augustus is voor hem emotioneel. In 1994 verloor hij een kameraad in Sarajevo. “Door op deze dag de Sunset March te lopen, herdenk ik hem”, vertelt Cecillon geëmotioneerd. Deze keer is het eerbetoon extra beladen. Zijn regiment verloor in augustus 2008 tien mannen bij gevechten in Afghanistan. “Er is veel verdriet onder de nabestaanden, zeker nu we zien hoe de situatie zich daar ontwikkelt.”

Bezinning

Cecillon loopt niet alleen. Een handjevol mensen heeft zich bij hem gevoegd. Zoals Eva Peters en Nico van Schie uit Nijmegen die vaker meelopen met de veteraan van de dag. Peters: “Het is voor mij een moment van bezinning. In stilte stilstaan bij wat er is gebeurd en wat er nu nog gebeurt in de wereld.”

Sinds 2014 werd er geen Sunset March gemist door de veteranen. Winter of zomer, hittegolf of wolkbreuk. “Wie zich intekent, houdt zich aan zijn afspraak, zo werkt dat bij veteranen”, zegt Ruijling. Iedereen mag meelopen, soms zijn er wel vijftig mensen. “Dat was voor ons een grote verrassing, dat hadden we in het begin niet verwacht”, zegt Ruijlings. “Maar langzaamaan is het steeds bekender geworden en komen mensen soms van ver. We hebben eigenlijk maar een regel: we lopen de Sunset March waardig en respectvol in stilte.”

Ter ere van de 2500e Sunset March liep gisteravond staatssecretaris van defensie Barbara Visser ook mee over de brug.

De Waalcrossing De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die vochten voor de vrijheid van Nederland. Op 20 september 1944 staken Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal over, op weg naar Arnhem. De Duitsers wachtten hen aan de overkant op en openden het vuur. Tijdens deze zogenaamde ‘Waalcrossing’ zijn 48 militairen omgekomen. Op de plek waar dit gebeurde, ligt sinds 2013 een nieuwe stadsbrug, De Oversteek.



Lees ook:

Het verleden doet een high five met het heden: wat is het verhaal achter de initialen H.W.R in een Drentse boom?

Tachtig jaar geleden meldde een zeventienjarige jongen uit het Canadese Toronto zich bij het leger. Deze week verschijnt een boek over zijn leven. Dat was nooit gebeurd als hij niet, vlak voor zijn dood, zijn initialen in een boom had gekerfd in het bos van Eelde.