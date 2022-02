Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor pornosites: voortaan is expliciete toestemming nodig

Na een jarenlange juridische strijd is een pornowebsite voor het eerst door de rechter op het matje geroepen vanwege het publiceren van naaktbeelden zonder toestemming. Het gaat om de Nederlandse site Vagina.nl die enkel nog ‘amateurporno’ mag publiceren na expliciete toestemming van de personen die in beeld komen, bepaalde de rechtbank in Amsterdam.

De procedure is twee jaar geleden aangespannen door Stichting Stop Online Shaming (SOS) en HelpWanted, onderdeel van Expertisebureau Online Kindermisbruik. Zij komen op voor slachtoffers die ongewild op een pornosite terecht zijn gekomen.

Naast professionele porno staan op de site Vagina.nl duizenden video’s met amateurporno. Beelden van mensen die in de privésfeer seksuele handelingen verrichten, maar bijvoorbeeld ook heimelijk opgenomen materiaal in pashokjes of kleedkamers. Omdat gebruikers zelf beeldmateriaal kunnen uploaden, is niet duidelijk of iedereen die herkenbaar op de beelden voorkomt ook toestemming geeft.

Toestemming altijd nodig

De uitspraak van de rechter is belangrijk voor slachtoffers die deze toestemming nooit hebben gegeven. “Tot nu toe moest ieder slachtoffer individueel aantonen dat diegene geen toestemming gaf voor bepaalde filmpjes”, legt bestuurslid Willem van Lynden van SOS uit. De rechter draait dat nu om. “Bij voorbaat is alles onrechtmatig waarvan niet duidelijk is dat het om professionele producties gaat, tenzij er aantoonbare toestemming is gegeven.”

SOS en HelpWanted spreken van een overwinning voor de rechten van slachtoffers. Volgens de organisaties heeft de uitspraak grote gevolgen voor alle pornowebsites die seksuele beelden commercieel exploiteren. Het is volgens Van Lynden dan ook een opmaat naar het voor de rechter dagen van andere (internationale) pornowebsites.

Pornhub, wereldwijd de grootste pornowebsite, verwijderde vorig jaar een groot deel van hun video’s vanwege beschuldigingen dat er video’s waren te vinden van kindermisbruik en verkrachtingen. “Als het goed is hebben zij het nodige aangepast”, zegt Van Lynden. “Maar dan gaan we de strijd aan tegen de anderen.”

Tienduizenden video's

Op Vagina.nl staan tienduizenden video’s. De eigenaar van de site, Evolve Media, stelt dat dagelijks gemiddeld 80 tot 150 video’s binnenkomen. De video’s worden preventief gescreend, stelt het bedrijf, waarbij de meeste worden afgekeurd.

In hun privacyverklaring staat dat diegene die de video uploadt de complete verantwoordelijkheid heeft om toestemming te vragen. De rechter gaat daar niet in mee en vindt dat onrechtmatig is gehandeld. Binnen acht weken moet het bedrijf alle video’s waarbij geen toestemming is van de mensen die op beeld staan verwijderen van Vagina.nl, op last van een dwangsom van 10.000 euro. Die kan oplopen tot 30.000 euro.

