Deze studenten mogen een dagje studeren in Het Concertgebouw: ‘Vooral die piano is heerlijk’

Niemand kijkt naar de uitvoerende musici - dat is een tikje bevreemdend. Maar de 210 studenten in de Grote Zaal van het Concertgebouw luisteren wel naar het Baroktrio en pianist José Alberto del Cerro. Terwijl zij de ruimte vullen met rustige klanken, vullen de studenten hun hoofden met kennis. Het is voor de meesten bijna tentamentijd, ze zitten gebogen over hun laptops en boeken. Stampen, stampen, stampen.

Het is voor studenten een zware tijd: colleges zijn grotendeels online, studentenkamers soms benauwend. Daarom was er veel animo voor een initiatief van jongerenvereniging Entrée van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest (9000 leden). Entrée organiseert twee studiedagen, maandag en dinsdag, om studenten een opkikker te geven. Bovendien hoopt de vereniging hiermee deze studenten ook in de toekomst naar Het Concertgebouw te lokken.

Bij Ayunda Stel en Marit Huisman (allebei 20) lijkt die missie geslaagd. Zij waren uitverkoren om maandagochtend twee van de 210 tafel-stoel-setjes te bemachtigen die op anderhalve meter van elkaar zijn geplaatst. Op de helft van de tafeltjes staat een plantje - met dit soort zitjes vult het Concertgebouw tegenwoordig de ruimte waar normaal gesproken 2000 mensen passen.

Ayunda Stel, die cultureel erfgoed studeert aan de Amsterdamse Reinwardt Academie, is positief verrast. “Ik studeer normaal nooit met muziek, maar vooral die piano was heerlijk, ik heb veel kunnen doen. Mijn opa is koordirigent, dus ik ben bekend met klassieke muziek. Maar ik was hier nog nooit geweest.”

Marit Huisman, die technische bestuurskunde doet in Delft, zegt na deze ervaring voor altijd gewonnen te zijn voor de pianomuziek van Hans Otte (‘Das Buch der Klänge’). “Thuis draai ik vaak Parcels, een Australische elektropopband. Iets heel anders, ja. Heerlijk trouwens dat we hierheen konden, in Delft zijn alle studiezalen dicht, en mijn studentenkamer ken ik nu wel.”

Meer zelfvertrouwen

De twee studiedagen zijn onderdeel van The Classic Effect, een campagne waarmee Entrée de positieve effecten van klassieke muziek wil belichten. Zo zou je van klassieke muziek productiever worden, kan die je concentratie verhogen en krijg je er een beter humeur en meer zelfvertrouwen van.

Wetenschappelijke steun zochten de jonge muziekliefhebbers bij Steven Laureys (52), neuroloog en breinonderzoeker aan de universiteit van Luik. In zijn boek ‘Ons briljante brein’ bespreekt hij onder meer de werking van muziek op de hersenen. Hij en zijn collega's geven ook muziektherapie aan parkinsonpatiënten en mensen met dementie.

Aan de telefoon legt hij uit hoe neurotransmitters, zoals dopamine, vrijkomen bij muziek, waardoor je meer kennis opneemt. Bekend is ‘het Mozart-effect’, dat je overigens ‘rustig controversieel mag noemen’, zegt Laureys. “Uit het oorspronkelijke onderzoek zou blijken dat je na het luisteren van Mozart hoger scoort op een IQ-test. Maar dat bleek niet houdbaar. Wel is het zo dat muziek - niet alleen van Mozart - een meetbaar positief effect heeft op je cognitief functioneren. Muziek heeft vooral een faciliterend effect: het brengt je in de flow om te studeren.”

Studenten studeren in de grote zaal van Het Concertgebouw onder het genot van klassieke muziek. Beeld ANP

Maakt het daarbij nog wat uit of het de Negende van Beethoven is of hardrock van de Amerikaanse band Van Halen? Niet per se, zegt Laureys. “Het hangt ook van je persoonlijke voorkeur af. Zelf is hij sinds zijn studententijd Mozartfan. “Maar als ik een nacht moet doorwerken, heb ik wat meer upbeat nodig: jazz of hiphop.” Wel is uit onderzoek bekend dat de meerderheid van proefpersonen het best studeert met klassieke muziek. “Waarom? Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden.”

Van barokmuziek, met altijd eenzelfde ritme van 64 slagen per minuut, is wel bekend dat die rustgevend werkt, weet Micha Windgassen, coördinator van Entrée. Omdat de muziek vrijwel correspondeert met je hartslag (60 slagen per minuut).

