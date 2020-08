Deze school is klaar voor de ‘coronaproof’ heropening: ‘Het blijft spannend’

‘Noord gestoord!’ staat in koeienletters op posters in de gang van het Amsterdamse Over-Y College. De mavo/havoschool, in een kleurrijk gebouw in het puntje van Amsterdam-Noord, schuwt duidelijke taal niet.

Het is een bekende uitspraak in Amsterdam-Noord. De middelbare school gaf een eigen draai aan die slogan: ‘Noord, onverstoord’. Hier zegt men waar het op staat, legt directeur Jurriën Overvoorde uit, al wandelend door de hal waar vanaf maandag weer honderden leerlingen overheen lopen. Onder zijn voeten een sticker, die aanspoort anderhalve meter afstand te houden.

In regio Noord heropenen maandag alle scholen hun deuren, maar de afgelopen dagen rees de vraag hoe verstandig dat is. Want: kunnen tieners het virus écht niet verspreiden? Ook de verouderde ventilatiesystemen van scholen zijn reden tot zorg. Omdat die via recirculatie oude lucht terug de klas inpompen, zouden die het coronavirus ook kunnen verspreiden.

Geen twijfel

Intussen blijft het aantal coronabesmettingen stijgen, vooral in Amsterdam. Alleen al woensdag registreerde het RIVM 111 positieve testen in de hoofdstad. Dat zorgt voor onrust, merkt ook directeur Overvoorde. “We hebben wel een paar bezorgde mailtjes gekregen met de vraag: wat voor een circulatiesysteem hebben jullie?”

Toch heeft het Over-Y College “geen moment getwijfeld” om weer open te gaan. Vanaf volgende week worden alle 470 leerlingen terugverwacht in het gebouw. “Het is spannend, dat wel”, benadrukt directeur Overvoorde. “Maar ik kan niet wachten om mijn kinderen weer te verwelkomen. Want zo voelt het echt.” In een lokaal liggen de nieuwe schoolboeken al klaar. Stapels zijn het, voor ieder vak.

Qua ventilatie staat de school er dan ook goed voor. In 2016 kreeg het gebouw een gloednieuw ventilatiesysteem met hulp van een subsidie van de gemeente Amsterdam. Dat systeem pompt minstens 8,5 liter verse lucht per persoon per seconde het klaslokaal binnen: de norm voor ventilatiesystemen in nieuwe schoolgebouwen.

Leander Woltinge, hoofd huisvesting van de school, wijst naar het massieve apparaat, in een klein kamertje naast de kantine. “Zie je die grote buizen? Die lopen door het hele schoolgebouw”, legt hij uit. “Vanaf het dak pompen we frisse lucht de school in. De vieze lucht gaat er ook zo weer uit.”

Beeld Patrick Post

Vandaag maandag zal het systeem op volle sterkte loeien, zegt Woltinge. “Dan komt er nog een stuk meer herrie uit”, zegt hij hartelijk. Ook gaat de school de komende tijd regelmatig ‘luchten’. “Dan zetten we de ramen aan beide kanten open, om zo nog meer frisse lucht in het gebouw te krijgen. Dat moet genoeg zijn, lijkt me zo.”

Afwezigheid

In de tuin van de school zitten twee leerlingen op een bankje. Ze kijken van afstand naar hun directeur. Woltinge: “Een paar leerlingen zijn al tikkertje komen spelen vandaag, terwijl de lessen nog niet eens begonnen zijn. Ook de leerlingen staan te trappelen om weer terug te komen.”

De coronaperiode was geen makkelijke tijd voor de school, die zich in een buurt bevindt met veel leerlingen met een migratieachtergrond. Overvoorde, grappend: “Ik was hiervoor zestien jaar directeur in Emmeloord, in Flevoland. Ik kan je vertellen: dat was een heel andere baan.” Iets serieuzer: “Op deze school hebben verschillende leerlingen geen stabiele thuissituatie. Dan is het lastig je te concentreren op je schoolwerk. Tijdens de coronaperiode hebben we een aantal leerlingen kort gemist, om het zo te zeggen.”

Dat de school in juni na een poos alleen digitaal onderwijs weer fysiek onderwijs mocht geven aan halve klassen, was al een ‘verademing’. “Als iemand de ene dag in het lokaal zit, kun je zeggen: waarom was je gisteren niet bij de onlineles?”, zo legt Overvoorde uit. “Als alles digitaal is, is dat onbegonnen werk.”

Looppijlen

Woltinge en Overvoorde lopen over de trappen, waar dieren van papier-maché en kleurrijke, beschilderde tegeltjes hangen. Ze wijzen naar de aanpassingen, die de school coronaproof maken. Op de grijze vloer staan looppijlen, met een duidelijk ‘houd rechts!’ ernaast. Straks zullen per ingang twee docenten controleren of iedereen de handen wast. “We hebben eigenlijk twee taken”, lacht de directeur. “Lesgeven én toezicht houden.”

Beeld Patrick Post

Ook de opstelling in de klas is veranderd. De leerlingentafels staan uit elkaar, in toetsopstelling. “In de pauzes hoeven leerling geen afstand van elkaar te houden”, vertelt de directeur. “Maar zo’n opstelling herinnert leerlingen eraan dat dit geen normale situatie is.” Om de tafel van de docent is met tape op anderhalve meter een streepjeslijn getrokken. De speciale CO 2 -meters, die de luchtkwaliteit meet, hangen in kastjes naast de deur van ieder klaslokaal.

Het is kort geleden dat de luchtkwaliteit op scholen in het nieuws kwam, vindt de directeur. “Voor ons was het hard werken.” Maar is het gelukt, zegt hij tevreden. “We gaan straks met een gerust hart open.”

