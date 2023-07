Deze schaapherder heeft een extra stoere hond, speciaal om wolven weg te jagen

Nadat een boer in Drenthe werd gebeten, is de discussie over de wolf weer flink opgelaaid. Schaapherder Bart van Ekkendonk probeert met preventieve maatregelen zijn eigen weg te vinden.

Elk jaar, zo ongeveer aan het eind van het voorjaar, haalt Bart van Ekkendonk samen met collega’s van begrazingsbedrijf De Lachende Ooi opgelucht adem. Ten minste, als er nog geen wolf in de omgeving is gesignaleerd. Dat betekent dat ze een relatief rustige zomer tegemoet gaan. De wolf zoekt namelijk in de eerste maanden van het jaar naar zijn territorium en blijft daarna hangen.

Schaapherder Van Ekkendonk, woordvoerder van de Vereniging Gescheperde Schaapskudden, lacht erbij, maar hij maakt zich wel degelijk zorgen over de oprukkende wolf. Niet alleen door het incident tussen de wolf en de schapenboer in het Drentse Wapse. Ook nabij zijn kudde in Heusden heeft twee jaar geleden een wolf schapen doodgebeten. “Het is een kwestie van tijd dat er meer roedels in Nederland komen.”

De honden hebben een strikt gescheiden taakomschrijving

De aanwezigheid van zijn twee honden is een rechtstreeks gevolg van de groeiende dreiging voor zijn schaapskudden. Terwijl Van Ekkendonk over een heideveld in de Loonse en Drunense Duinen scharrelt, houdt zijn bruinwitte bor­der­col­lie alert de wacht over 250 grazende schapen. Een Karpatische herdershond van flink formaat, uit Oost-Europa gehaald, ligt aan de lijn, stevig zuchtend in de warmte, tussen de begroeiing.

De taakomschrijving van de twee honden is strikt gescheiden. De Karpatische herdershond is als compagnon van de bor­der­col­lie preventief bij de kudde gevoegd. Hoewel de Loonse en Drunense Duinen waarschijnlijk te klein zijn als leefgebied voor de wolf, moet het beest roedels uit de buurt houden. Niet ver van dit gebied, vlak onder Eindhoven, leeft al een wolf. “De bor­der­col­lie is een lief beest, maar geen vechtersbaas, dus kansloos tegen wolven.”

Schaapsherder Bart van Ekkendonk met de Karpatische herdershond. Beeld Merlin Daleman

Of de herdershond een oplossing voor de lange termijn zal zijn, weet Van Ekkendonk niet. Tot op zekere hoogte heeft het imposante beest een afschrikwekkende werking, dat gelooft de herder zeker, maar als de wolven echt honger hebben, lijkt niets ze te stoppen, ook een Karpatische herdershond niet.

Bovendien is de hond, die in Oost- en Zuid-Europa in uitgestrekte en dunbevolkte gebieden de kuddes bewaakt, niet gewend aan de drukte van onze maatschappij. Het beest reageert van nature fel op andere honden, maar daarnaast ook op snelle fietsers of passerende ruiters. Hij zit daarom aan de lijn.

‘Waarom worden de verschillende kampen zo hard tegen elkaar uitgespeeld?’

Als portefeuillehouder wolf van de Vereniging Gescheperde Schaapskudden heeft Van Ekkendonk de ontwikkelingen in Wapse nauwlettend gevolgd. “Waar ik het meeste mee zit, is hoe wij als mensen in Nederland met elkaar omgaan”, zegt hij. “Waarom worden de verschillende kampen zo hard tegen elkaar uitgespeeld?”

“Als je de wolf heel graag de ruimte wil geven in Nederland, dan snap ik niet dat de boer zoveel verwensingen naar zijn hoofd krijgt. Over hoe hij heeft gehandeld of over hoe hij misschien zijn omheining niet perfect had gedicht. Zouden die verwijten nou echt bijdragen aan draagvlak voor de wolf? Ik denk van niet.”

Begrip moet van beide kanten komen, vindt de Brabander. “Als de wolf de ruimte krijgt in een gebied, zodat er meer bosverjonging plaatsvindt omdat er minder wild is om jonge boompjes weg te grazen, moeten schapenhouders daar begrip voor op kunnen brengen. Andersom moeten voorstanders niet de schapenhouders tegen de schenen trappen en het gevaar bagatelliseren door te beweren dat honden meer schade toebrengen.”

De herder wil hoge hekken met schrikdraad

Van Ekkendonk is niet tegen de wolf, hij houdt van de natuur in alle verschijningsvormen, maar hij mist toekomstperspectief. “Ik kan me voorstellen dat de wolf welkom is in onze robuuste natuurgebieden, denk aan de Veluwe om de biodiversiteit in stand te houden. Maar dan moet je daarnaast durven zeggen dat ze daarbuiten niet wenselijk zijn. Dat betekent niet dat de wolven doodgeschoten moeten worden, maar wel dat je ze verjaagt. We leggen de wolf nu geen strobreed in de weg.”

Van Ekkendonk zou graag zien dat schapenhouders meer mogelijkheden krijgen om preventieve maatregelen te nemen om zo hun kudde maximaal te beschermen. Anticiperen in plaats van reageren na een aanval. Dan heeft hij het niet alleen over een extra waakhond, maar ook over financiële ruimte om te investeren in flexibele en ook vaste wolfwerende omheiningen van 1,20 meter hoogte. De herder zet zijn dieren ’s nachts al tussen de hekken en is van mening dat het schrikdraad wolven weg houdt, al is elke maatregel foutmargegevoelig. Ook de boer in Wapse had een omheining om zijn land gezet.

De Hoogeveense wethouder Mark Tuit pleitte afgelopen week voor meer edelherten in Nederland zodat wolven hun vizier meer richten op wild in plaats van schapen. Vanwege de grote hoeveelheid wild op de Veluwe zorgt de wolf daar relatief gezien voor weinig overlast.

“Dat klonk heel logisch”, zegt Van Ekkendonk. “Tot iemand tegen mij zei dat het wild door de wolven dan het landbouwgebied in wordt gejaagd en daar vervolgens schade aanbrengt. Terwijl we wild juist afschieten om dit te voorkomen. De discussie is nog lang niet ten einde en daar word ik soms moe van. Het is zo ongelofelijk jammer dat we er niet uitkomen met zijn allen.”

