Deze politieke plannen moeten een nieuw zorginfarct voorkomen

Het was een vrij ontnuchterend beeld dat demissionair minister Hugo de Jonge van volksgezondheid schetste in de Tweede Kamer, kort voor het uitbreken van de huidige coronagolf. De intensive cares in de ziekenhuizen lagen nog lang niet vol. Maar de frustrerende zoektocht naar ic-bedden en personeel moest weer beginnen, net als eerder in de coronacrisis.

Op de drempel van de aanrollende vierde golf deed De Jonge toen een paar stappen achteruit, op zoek naar het grotere plaatje. Hij sneed in de Kamer een gevoelig onderwerp aan, tijdens het jaarlijkse grote Kamerdebat over de zorg. Het was een van de weinige momenten dat er in politiek Den Haag tijd was om wat langer stil te staan bij de bredere context van het ‘zorginfarct’ dat de corona-epidemie veroorzaakt.

De CDA-minister sneed de kwestie aan van de verwachtingen. Hoe realistisch is eigenlijk ons beeld over de zorg in Nederland? Nog los van de acute crisis met coronazorg, waar alles op alles gezet moet worden, hoe zit het meer algemeen met de verwachtingen over wat er aan zorg georganiseerd kan worden? Er is een dieperliggend probleem zichtbaar geworden, vindt de minister.

Explosie van schaarste

“De coronacrisis heeft ons opnieuw geleerd wat schaarste is, zou je kunnen zeggen. Dat zijn we in ons landje niet zo gewend. Maar die schaarste hebben we in de afgelopen periode door corona als een explosie zien gebeuren. Er was schaarste aan spullen, schaarste aan mensen, bedden, alles”, aldus De Jonge. Schaarste dreigt er ook in de toekomst. Niet zo acuut als in de coronacrisis, maar meer gespreid over de tijd.

“Als we niks doen, gaat schaarste zich de komende twintig jaar in slow motion voltrekken. Want we worden heel veel ouder, het aantal 80-plussers verdubbelt, wat een zegen is, maar het brengt ook zorgen met zich mee. Want hoe regel je dan eigenlijk de organisatie van de zorg? (...) Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat er sprake is van toenemende schaarste in de zorg. Ja, dat is eerlijk om te zeggen. Dat moeten we onder ogen gaan zien.”

De belangrijkste oorzaak van de krapte, aldus De Jonge: personeelstekorten. En zo was hij vanzelf terug bij de actuele crisis in de zorg. Personeelstekort is een belangrijke reden dat de ic’s moeite hebben om op te schalen. De crisis van de toekomst is ook de crisis van het nu.

Met de handen in het haar

Er zit flink wat onmacht in de politieke discussie over de tekorten aan ic-bedden en de dreiging van ‘code zwart’ in de zorg. Nederland heeft een zorgstelsel dat beroemd is om de kwaliteit van de zorg. Maar nu het systeem zijn waarde moet bewijzen in de corona-pandemie, zitten het kabinet en de Tweede Kamer met de handen in het haar.

Waarom is het niet mogelijk om snel ic-bedden bij te plaatsen, nu de ziekenhuizen volstromen met grote aantallen patiënten in ademnood? Waarom zijn er niet meer ic-verpleegkundigen opgeleid? Weet niemand dan een list om snel extra personeel te vinden waar zo’n nijpend tekort aan is de komende maanden? Waarom kan de Nederlandse zorg deze tweede winter van covid-besmettingen nauwelijks aan?

Kamerleden die voor hun fractie de coronadebatten voeren, voelen de frustratie over de krapte in de zorg. Vanuit diverse fracties klonk deze week in de Tweede Kamer dat het dringend is om meer te kijken naar de onderliggende problemen, en na te denken hoe de zorg in deze pandemie extra onderstut kan worden.

‘Mensen vallen om’

Bij GroenLinks is de fractie om tafel gaan zitten. “Niemand heeft de magic bullet”, zegt Kamerlid Corinne Ellemeet, woordvoerder zorg, er meteen bij. “Maar waar het om gaat is: dóe wat. Het kabinet lijkt alleen maar bezig de crisis te managen met het naar beneden brengen van de besmettingen. Er is veel meer aandacht nodig hoe de zorg het kan volhouden. Mensen vallen om. We gaan het alleen redden als we snel bedenken hoe we de verpleegkundigen op de been kunnen houden.”

Discussiëren over het aantal ic-bedden is veel te beperkt, vindt zij. “Iedereen heeft het over het zorginfarct op de ic’s. Maar de hele zorg is overbelast. Het zijn net dominostenen die omvallen. Om genoeg ic-bedden te hebben worden verpleegkundigen weggehaald bij andere afdelingen in het ziekenhuis. Daar was al een personeelstekort. Behandelingen worden uitgesteld. Meer patiënten wachten thuis op zorg, en daardoor heeft de wijkverpleging veel meer patiënten dan normaal onder de hoede. Zodat ziekenhuizen vervolgens minder patiënten met ontslag kunnen sturen, want er is geen plek in de thuiszorg. Al die dominosteentjes tikken het volgende steentje om. Als we alleen over ic-bedden blijven praten, missen we het echte zorginfarct.”

Elkaar helpen stond voorop

In de eerste golf van corona was er meer creativiteit, hoort het GroenLinks-Kamerlid van artsen en verpleegkundigen in het land. Verzekeraars dachten toen mee met de ziekenhuizen en gaven financiële garanties. Elkaar helpen stond voorop, in plaats van ‘omzet moeten draaien’. Op de werkvloer hoefden er minder formulieren ingevuld te worden. Buiten de regels om was er opeens van alles mogelijk, bijvoorbeeld als verpleegkundigen in de thuiszorg één team wilden vormen met collega’s van concurrerende zorgaanbieders, om het werk beter te verdelen. Ellemeet: “Er was toen veel meer erkenning dat het personeel armslag en ondersteuning moet hebben. Ga weer praten met henzelf, over wat ze praktisch nodig hebben”.

We kunnen zorgverleners helpen om parkeerkosten te vergoeden, aanbieden om kinderopvang te betalen, er is van alles mogelijk, stelt GroenLinks. Om oud-verpleegkundigen terug te halen, zou er een ‘terugkeerbonus’ van duizend euro moeten komen. Ook in de salarissfeer doet de fractie weer een voorstel. De salarissen in de zorg zijn al langer een heet hangijzer in de Tweede Kamer. Wat die discussie lastig maakt, is dat in het Nederlandse zorgstelsel de zorgsalarissen worden betaald uit de zorgpremies, die dan volgens de wet omhoog gaan. De politiek heeft er slechts indirect zeggenschap over.

Geef tijdelijk een ‘corona-opslag’ van 20 procent bovenop het salaris, stelt de linkse oppositiepartij voor. GroenLinks heeft een andere financiering gevonden. Het geld kan komen uit de financiële buffers van de zorgverzekeraars, die geld over hebben en hun reserves zagen groeien. Toezichthouder De Nederlandse Bank heeft de verzekeraars al gemaand om een deel van die reserves van 11 miljard te gebruiken voor de coronacrisis, geeft GroenLinks als argument.

Geen eerlijke vergelijking

Minister Hugo de Jonge verzette zich in oktober nog tegen het beeld dat Nederland te karig is met ic-bedden en met het aantrekken van ic-personeel. Dat Nederland veel minder ic-bedden heeft dan andere landen, bestrijdt hij sowieso. Het is volgens hem geen eerlijke vergelijking. Veel landen hebben een veel ruimere definitie van wat een ic-bed is. In Nederland is strakker onderscheid tussen intensive care, ‘high care’ en ‘medium care’-bedden. Maar de topzorg is volgens de minister in de praktijk in Nederland dik in orde.

Het kabinet doet van alles, benadrukte hij, om de periode van grote schaarste aan ic-bedden door te kunnen komen. Er is een half miljard euro uitgetrokken om te zorgen dat er in crisissituaties 1350 ic-bedden zijn, in plaats van 1150 als het bestaande maximum. “Dat is een absurd bedrag. Geld is ook helemaal ons probleem niet. Personeel is ons probleem.”

Sommige politieke partijen doen volgens De Jonge “alsof er duizenden verpleegkundigen werkloos met de armen over elkaar zitten te wachten op de uitnodiging om op de ic te komen werken”. Die partijen houden volgens hem hun achterban voor de gek met de suggestie dat alle coronamaatregelen overboord kunnen als er maar onbeperkt ic-bedden worden bijgezet.

Gepensioneerde ic-verpleegkundigen

Het personeelstekort in de zorg is het meest acute probleem, niet het aantal ic-bedden, beaamt de fractie van het CDA, de partij van De Jonge. Kamerlid Joba van den Berg propageert een onorthodoxe oplossing voor de ic-tekorten: maak desnoods speciale ‘corona-ic’s’ op een paar plekken in het land. Verpleegkundigen die daar komen werken moeten flink in de watten worden gelegd met extra loon en andere secundaire arbeidsvoorwaarden om ze te ‘ontzorgen’. Met name reservisten en verpleegkundigen die net met pensioen zijn gegaan zouden zich daar kunnen inzetten, is haar idee, zodat op de gewone ic-afdelingen weer wat lucht komt voor het vaste personeel.

“Corona blijft nog wel even”, zei Van den Berg deze week in de Tweede Kamer. De enige manier om door de pandemie heen te komen, is als de politiek meer gaat nadenken hoe ziekenhuizen op korte termijn kunnen samenwerken om het personeelstekort op creatieve manieren op te vangen. “Bedden en apparatuur zijn er voldoende, maar personeel is de bottleneck. Je moet zien dat je alle ziekenhuizen eigenlijk mede-eigenaar maakt van het probleem, vanuit regionale betrokkenheid.”

Ook herhaalt het CDA-Kamerlid, voor de zoveelste keer, een bekende smeekbede: doe nu eindelijk eens iets aan de bureaucratische rompslomp in de zorg. Zelfs tijdens de coronacrisis is het niet gelukt om verpleegkundigen te verlossen van de vele administratie. “Daar is nog een wereld te winnen”, stelt Van den Berg.

Stoere taal en actieprogramma’s

De politieke onmacht is nooit ver weg in de Tweede Kamer, als het gaat over problemen om voldoende zorgpersoneel te vinden voor de ic’s en de rest van de zorg. Juist minister De Jonge beloofde dat er verandering zou komen. Met ambitieuze actieprogramma’s zouden de personeelstekorten teruggebracht worden, bezwoer hij vier jaar geleden: “Terug naar nul of vlak daarbij”, sprak de minister stoer.

Het heeft allemaal nog weinig geholpen. Er kwam nieuw personeel bij maar dat holde net zo hard weer weg, mede door de zware werkdruk in de zorg. De overheidscommissie die de zorg ging helpen om de personeelstekorten op te lossen, hief zichzelf onlangs gefrustreerd op. Het bleek vechten tegen de bierkaai.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn door de concurrentie in de zorg vooral bezig met de eigen toko en niet met het gezamenlijke probleem. De coronacrisis zorgde niet voor een doorbraak. Ook de actieprogramma’s van minister De Jonge om het werk in de zorg lichter te maken door het schrappen van overbodige regels, haalden weinig uit. Een nieuw kabinet mag het zeggen.

‘Een soort Gommers’

“Er zou een soort Diederik Gommers van de verpleegkundigen moeten komen”, verzucht D66-Kamerlid Wieke Paulusma, zelf oud-wijkverpleegkundige. “Een landelijk bekende deskundige die elke avond bij de praatprogramma’s op televisie zit en vertelt hoe de situatie in de ziekenhuizen is. Ik hoor van veel verpleegkundigen: waarom zit er altijd een dokter te praten over de situatie in de zorg? Waarom praten verpleegkundigen niet mee?” In de staf van zorginstellingen zitten ook zelden verpleegkundigen.

Meer zeggenschap van de verpleegkundigen over hun vak, zegt D66, is de cruciale manier om de coronacrisis door te komen en om op langere termijn genoeg zorgpersoneel vast te houden. “Er moeten andere mensen aan tafel komen om te besluiten waar het geld aan besteed wordt. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen heel goed aangeven wat zij nodig hebben om het werk goed te kunnen doen. Al die discussies over extra ic-bedden schampen langs het werkelijke probleem. In Duitsland zijn er vier keer zoveel ic’s maar is de zorg net zo goed overbelast, met ook alarm over personeel dat uitvalt. Het enige wat verandering kan brengen, is om ze te gaan behandelen als professionals.”

Werkgevers in de zorg zullen anders om moeten gaan met hun personeel, zegt Paulusma. “En de politiek moet ook de hand in eigen boezem steken. Als deze golf aan coronabesmettingen voorbij is, komt er nog heel veel inhaalzorg. De druk is er nog lang niet af. Wij moeten hier in de Tweede Kamer beter luisteren naar wat er op de werkvloer gebeurt.”

Lees ook:

Ziekenhuizen schalen ic’s toch verder op, ‘code zwart’ voorlopig afgewend

Ziekenhuizen zijn gevraagd om toch op te schalen naar landelijk 1250 ic-bedden. Nog verder groeien lukt niet alle ziekenhuizen.