Deze Oekraïners willen blijven, dus bouwen zij hun verwoeste huis op

De drones vliegen nog bijna dagelijks over Tsjernihiv, een stad ruim twee uur ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Maar wanneer het luchtalarm raast, geven de meeste Oekraïners in deze stad geen kik meer. De laatste aanval in Tsjernihiv is tenslotte een maand geleden. De inwoners denken liever aan de toekomst, en daar is een wind- en waterdicht huis voor nodig.

Van die luchtalarmen en overvliegende drones schrikt Joël Voordewind wel, vertelt hij telefonisch. De Alkmaarse wethouder en speciaal ambassadeur voor noodhulp- en wederopbouworganisatie ZOA trekt een paar dagen door het land. Die internationale organisatie biedt Oekraïners die dat willen een paar duizend euro om hun huis op te bouwen. Voordewind praat met Oekraïners over het belang van het opbouwen van hun huizen, die door de voortdurende oorlog vaak bijna compleet vernietigd zijn.

Joël Voordewind, ambassadeur van hulporganisatie ZOA en wethouder, in gesprek met een vrouw in Tsjernihiv. Deze vrouw is haar vader verloren in een brand, nadat hun huis werd geraakt voor een raket. Beeld Lieuwe Siebe de Jong

Wat ziet en hoort u daar?

“Op dit moment zit ik in een garage bij een gezin met twee kleine kinderen. Alleen de muren van de eerste etage van hun huis staan nog. De ramen, deur, het dak, de tweede etage: die zijn weg. In de kleine garage staan een paar bedden en een provisorisch aanrechtje met een kleine elektrische kookplaat. De moeder zet daar nu thee.

“Tsjernihiv werd omsingeld en gebombardeerd door de Russen toen ze in opmars waren naar Kiev. Er zijn hier veel gevechten geweest en granaten afgegaan. Ik sprak eerder een vrouw die haar 86-jarige vader moest achterlaten toen de beschietingen begonnen. Hij was bedlegerig. Hij is uiteindelijk omgekomen in een brand, veroorzaakt door een raketinslag in de woning.”

Het leed is groot. Kan het herbouwen van zo’n huis dat op enige manier verlichten?

“Het moment dat mensen vertellen dat ze de ramen en deuren weer in hun verwoeste huis plaatsen, beginnen hun ogen weer te glinsteren. Als ik hier de ruïne zie van het huis van het gezin waar ik nu ben, voel ik me moedeloos. De Oekraïners niet.

“Zij leven door en zijn bezig met overleven. Er ligt op dit moment sneeuw, dus ze proberen vooral hun huis te weren tegen wind en water om de winter door te komen. Mensen willen dit gebied niet verlaten. Ze hebben hun stukje grond en hun huis hier, waar ze hun hele leven voor gewerkt hebben. Ook willen ze niet weg omdat ze zich niet laten wegsturen door Poetin.”

Beeld Studio Trouw

Hoe doen de Oekraïners dat, het herbouwen van hun huis terwijl de oorlog woedt?

“Ze krijgen geld van de lokale overheid om bijvoorbeeld de kapotte kozijnen en deuren te herstellen. Ook organisaties zoals ZOA hebben hierdoor al zevenhonderd huizen kunnen herbouwen. Andere landen en de Verenigde Naties hebben toegezegd geld vrij te maken voor de wederopbouw. Waar dat geld blijft, daar klagen mensen hier steen en been over. Dat het meeste geld nog steeds naar verdediging van het land gaat, snappen ze, maar herbouwen is cruciaal om de winter door te komen.

“Een huis heeft hier meer waarde dan bij ons in Nederland. Dit zijn allemaal generatiewoningen, waar kinderen, ouders en grootouders samenwonen. Ik sprak gisteren een man van 62 die al zijn spaargeld in zijn zelfgebouwde huis had gestopt zodat zijn familie voor hem kon zorgen nu hij ouder werd. Nu woont hij alleen in zijn kelder. Het huis is bijna met de grond gelijk gemaakt. Voor de rest van de familie was geen ruimte meer. Met één raketinslag zijn deze mensen alles kwijt.”

Lees ook:

Hoe het getroffen Boetsja zich voorbereidt op kerst

Boetsja, waar de Russen eerder bruut huishielden, maakt zich op voor de kerst. Maar de Russische dreiging baart veel inwoners nog steeds grote zorgen.