Deze moord kostte meer dan alleen het leven van Peter R. de Vries, klonk het in de rechtbank

Het OM eist levenslang tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries, na een dag die ook in het teken stond van de nabestaanden.

Moord kost meer levens dan het leven van het slachtoffer alleen, citeert Kelly de Vries haar vader Peter R. de Vries. “Onze levens, van familie, vrienden, kennissen en collega’s”, zegt ze. “En de levens van jullie dierbaren”, zo richt zij zich tot de verdachten. “Jullie ouders, partners, en kinderen.”

De verdachten kijken haar aan, op verzoek van de nabestaanden. Royce was zijn zus Kelly voorgegaan. Hij vertelt over Peter R. de Vries als vader, opa en echtgenoot, over samen voetballen, het gat dat de dood van zijn vader bij hem heeft geslagen, met een stem waarin de klank van de zo bekende misdaadverslaggever klinkt.

Ook mijn zus Kelly heeft gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Lees hier haar tekst: pic.twitter.com/o1sh41cEGk — Royce de Vries (@Roycedevries01) 7 juni 2022

Angst en terreur

Dat persoonlijke leed staat voorop als je kijkt naar de ernst van de zaak, zegt de officier van justitie. Toch is er meer. Deze moord werkt door in de samenleving, vooral vanwege eerdere gebeurtenissen. “Het is moeilijk de opsomming niet te zien”, zegt de officier. Juli 2021, Peter R. de Vries, september 2019, advocaat Derk Wiersum en maart 2018 Redouan B., de broer van Nabil B. die kroongetuige is in de zaak tegen Ridouan T.. Dat is geen toeval, zegt de officier. Justitie ziet Ridouan T. dan ook als de opdrachtgever, al ontbreekt vooralsnog bewijs.

De manier waarop de aanslag is gepleegd, laat volgens het OM zien dat maximale maatschappelijke impact een van de doelen was. De moord is niet voor niets op klaarlichte dag gepleegd, in een drukke straat in Amsterdam, op een bekend persoon die volkomen onschuldig is. Daar zit een idee achter. “Deze derde moord past in een patroon die gericht lijkt op zaaien van angst en terreur.” Dat ziet het OM als reden voor een zo zwaar mogelijke strafeis.

Huurmoorden strenger bestraffen

De eis tot levenslang past volgens het OM in een trend om huurmoorden rond het proces tegen Ridouan T. strenger te bestraffen. De moordenaar van de broer van Nabil B. kreeg aanvankelijk 20 jaar, in hoger beroep 28 jaar. De moordenaars van Derk Wiersum 30 jaar. En nu dus de eis tot levenslang, voor beide verdachten. Want zowel Delano G. die de trekker overhaalde als Pawel E. die de voorbereidingen trof, is in even grote mate schuldig aan de moord, stelt het OM.

Met de hoogste strafeis die mogelijk is, wil het OM zowel afschrikken als stevig vergelden. Delano G is 22. Als hij 30 jaar cel krijgt, de hoogste tijdelijke straf, komt hij na 28 jaar vrij. Hij is dan 50 en heeft nog tijd een nieuw bestaan op te bouwen. Dat vindt het OM onwenselijk. “De verdachten hebben hun recht op vrijheid verspeeld.” Die harde vergelding moet anderen afschrikken om ook voor geld iemand te vermoorden. Want dat was het motief van de twee verdachten. Financieel gewin.

Conversaties met moordmakelaar

Om de twee verdachten te veroordelen, moeten er wel bewijzen zijn. Die zijn er volop. Beelden van camera’s, het contact dat mobiele telefoons maken met telefoonmasten en de berichten via deze telefoons. Deels zijn die in het Nederlands, deels in het Pools. De conversaties worden gevoerd met een tussenpersoon, vermoedelijk een moordmakelaar die zowel het Nederlands als Pools machtig is.

Delano G. blijft zwijgen als hem wordt gevraagd naar de berichten, zoals hij zich bij elke vraag op het zwijgrecht beroept. Pawel E. zegt meerdere malen dat hij onschuldig is. Hij heeft wel gereden, maar wist niet waarvoor. Volkomen ongeloofwaardig, noemt het OM de ontkenningen van de Pool.

Tijdens de rechtszaak komen beelden voorbij van de dag van de moord, en van de voorbereidingen erop. Kelly de Vries wil niet zien hoe haar vader werd neergeschoten en loopt de zaal uit. Ergens had haar vader rekening gehouden met zo’n einde, met een dood die zo snel kwam dat afscheid nemen niet mogelijk zou zijn. Hij schreef daarom een brief aan zijn ex-echtgenoot, de moeder van Royce en Kelly. “Daarin schrijft hij dat hij onvoorwaardelijk van ons heeft gehouden”, zegt Royce. “Dat hebben we altijd zo gevoeld en geweten. Dat zullen we bij ons dragen.”

Lees ook:

Vriendin Peter R. de Vries: De aanslag had voorkomen kunnen worden

Eerder trad de 39-jarige journalist Tahmina Akefi in de documentaire De partner van Peter R. de Vries. Vertrouwelijk! (WNL) naar buiten als de partner van Peter R. de Vries. Ruim 1,4 miljoen mensen waren nieuwsgierig genoeg om te kijken.