Deze minderjarige vluchtelingen in Arnhem vonden in boksen een uitlaatklep

Een 16-jarig Syrisch meisje daagt − al stotend vanuit de dekking, met de knuisten voor haar ogen − een 17-jarige Soedanese jongen uit tot boksen. Er ligt maar één rood setje bokshandschoenen op het kunstgrasveld van voetbalvereniging SML in Arnhem. Het meisje raapt ze op, gooit ze naar de jongen en showt haar blote vuisten. ‘Wháhá!’ Zo’n dertig tieners schreeuwen, klappen en bukken van het lachen.

Als Muhammad Ali tegen Joe Frazier ontwijkt ze later met blote vuisten iedere stoot. Bij elke misser met de rode handschoen zwelt gejoel aan.

De stichting People for People Foundation organiseert deze dag vol sport, workshops en groepsgesprekken voor alle minderjarige Arnhemse vluchtelingen. Tineke Meuwissen kijkt ernaar, ze is manager bijzondere opvang van het landelijke opvangorgaan Coa in Arnhem. “Deze dag was erg nodig. Deze bokspartij is spel maar we hebben in de lange schoolvakantie echte opstootjes gehad onder de tieners.”

Intens verdrietig

Al 1852 alleenstaande minderjarige vreemdelingen kwamen de eerste zes maanden van dit jaar naar Nederland, vergeleken met 2022 is dat een toename van 55 procent. De kinderen vluchtten zonder vader en moeder. Wettelijk gezien hebben ze recht op Nederlands onderwijs, een woonvorm met hooguit twintig kinderen, recht op een begeleider én huiswerkhulp. Maar dat krijgen de meesten niet.

Coa-manager Meuwissen slaakt een zucht: “Het is intens verdrietig. We moeten improviseren. Geen gemeente biedt opvangplaatsen voor deze groep, waardoor wij minderjarigen niet kunnen geven wat ze verdienen.’’

In Arnhem hebben dertig meisjes een vleugel gekregen nabij de binnenstad, een groep van liefst tachtig jongens leeft samen in een oud Postillion Hotel. Meuwissen: “Dat is beter dan alleenstaande tieners die op een stoel buiten moeten slapen in Ter Apel. Mind you, dat gebeurde gewoon. Maar ideaal? Nee, deze situatie is niet ideaal. Want zet tachtig jongens een zomervakantie lang bij elkaar, en: kleine of grotere irritaties ontstaan.’’

Vaak is het bijna slapstick, vertelt ze. “Dan stuiven ze op elkaar af. Inzet kan een wel of niet afgepakt flesje water zijn, maar ze schudden elkaar daarna zelf alweer de hand. Een Syrische jongen verstaat een Somalische niet en dan spreken vuisten soms even eerst.’’

Zon in de nacht

Samuel (17) leeft in het Postillion. Hij snakte naar deze dag. “Nu school gestopt is, is de tijd doorkomen zwaarder geworden. In het hotel kunnen we niet veel meer dan liggen of zitten, hele dagen. Ik zou een bieb willen bezoeken, meer willen voetballen, zoals vandaag, of werken. Nederlands leren.’’

Samuels vader sloot zich in Ethiopië bij milities aan die vochten tegen de overheid, hij vertrok naar het slagveld. “Ik ben enig kind. Met mijn moeder vluchtte ik. Wij liepen gevaar dat overheidssoldaten ons iets aandeden, vanwege het anti-overheidsgeweld van mijn vader.’’

In een immense massa vluchtelingen in buurland Soedan verloor hij zijn moeder. “Ik besloot alleen mijn vlucht door te zetten. Ik ben blij Nederland gehaald te hebben. Maar mijn moeder… Ik weet niet waar ze is. Ik wacht op een bericht waarin ze zegt dat ze nog in leven is.’’

De jongen heeft een tatoeage. Als hij de vraag krijgt wat die betekent, zegt hij, kijkend naar het tafelblad: “Mijn moeders naam, dat is alles.’’

Dan huil ik in mijn eentje

Naast Samuel zit Nada (17) uit Soedan. “Het leven overdag vind ik leuk. Het contact met Syriërs, Ethiopiërs en andere Soedanezen. Maar ik mis contact met Nederlanders, contact dat ik vandaag eindelijk heb.’’

De nacht is het zwaarst voor haar, dan piekert ze. “Mijn ouders zijn nog daar. Ook in Soedan is het zo gevaarlijk met de machtsstrijd tussen militaire groeperingen, met veel doden. Voor mijn veiligheid zagen mijn ouders liever dat ik vluchtte . Voor het slapen denk ik: ik ben alleen. Dan huil ik in mijn eentje. Er zou een zon in de nacht schijnen als ik ze dan kon zien, kon vasthouden.’’

Nada wil straks in de zorg werken. “Ik wil meedoen. Nu voel ik mij vaak een outsider, ik sta langs de zijlijn. Ik wil de supermarkt in, naar school, andere mensen leren kennen.’’ Samuel knikt: “Nederland is voor mij nu vooral de vier muren van het hotel.’’

Een jongere bokst op de sportdag voor jonge vluchtelingen in Arnhem. Beeld Roger Dohmen



Samuel en Nada zijn gefingeerde namen, om de veiligheid van de minderjarige vluchtelingen te waarborgen. Hun echte namen zijn bij de hoofdredactie bekend.



