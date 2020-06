Op een warm kunstgrasveld dringt aspirant-sportcoördinator Dashire Chirino zich op de zijlijn tussen de anderen. “Wel anderhalve meter houden, hè”, roept zijn buurman plagerig. Vol energie en klaar om uit te zwermen over het veld klonteren de klasgenoten samen voor de lesuitleg. Het is voor het eerst in maanden dat de eerstejaars van de Sportacademie van het MBO Utrecht weer praktijkonderwijs krijgen. Vandaag staat een les in les- en leidinggeven op het rooster.

“Deze leerlingen zijn niet gemaakt voor alleen maar online lessen”, zegt Joany Krijt. “Veel van hun docenten ook niet.” Krijt valt een beetje uit de toon in haar nette kleren langs het veld. Ze is bestuursvoorzitter van de school, en is vandaag komen kijken naar de herstart van het reguliere onderwijs samen met de Utrechtse onderwijswethouder. “De docenten missen het echte contact. Ze willen pedagoog kunnen zijn. En de studenten missen de praktijk. Ze kiezen niet voor een opleiding voor sportcoördinator om alleen theorie te krijgen.”

‘Het werd vooral theorie’

Chirino wil wat betekenen voor de maatschappij. Mensen helpen met sporten, met afvallen ook, misschien een eigen voetbalschool oprichten. Daar zijn lessen zoals die van vandaag voor nodig. Lessen met ballen en pionnen, waarin de leerlingen elkaar vertellen wat ze moeten doen. "In het begin kregen we nog challenges voor thuis. Wie het langste op zijn handen kon staan, dat soort dingen. Maar later werd het vooral theorie." En concentreren werd er ook niet makkelijker van in zijn eigen huis. "Er is daar een tv en allemaal andere dingen om je heen om je af te leiden."

Het schooljaar duurt nog een handjevol weken. Er zijn binnen- en buitenlessen, maar normaal is de situatie nog niet. De school is alleen open tussen elf en drie uur om het openbaar vervoer te ontzien, en meer dan 20 procent van de leerlingen tegelijk in het gebouw is nog te druk. Dus komen leerlingen maar een dag per week naar school. De rest van het onderwijs vindt nog plaats in de virtuele klaslokalen van Microsoft Teams.

Gemiste stage-uren

Heeft dat online onderwijs ook nog een positieve kant? Krijt stelt de vraag aan Chirino en drie klasgenoten die naar de rand van het veld zijn geroepen om te praten met de toeschouwers zonder sportkleding. Ze heeft net de wethouder bijgepraat over flipping the classroom - de lessen thuis volgen, het huiswerk op school maken, over hoe leerlingen thuis online oefeningen maken en powerpoints bekijken om op school meer de diepte in te gaan. Misschien kan dat meer onderdeel worden van het normale onderwijs na het nieuwe normaal. De leerlingen willen vooral terug naar het oude normaal. “Ik ben heel blij als alle lessen weer gewoon op school zijn”, antwoordt een meisje dat elke dag vanuit Gouda moet komen. “Het afstandsonderwijs was een beetje apart.”

De klasgenoten langs de lijn vertellen over de vertragingen die ze opliepen in de praktijkvakken, de stages die ze niet konden afmaken. Ja, daar maakt Krijt zich ook zorgen over, vertelt ze als de leerlingen weer tussen de pionnen op het veld rennen. “Bij de derdejaars komt het dit jaar wel goed. Maar bij de eerste- en tweedejaars hopen er echt veel gemiste praktijk- en stage-uren op.” Dat is allemaal in te halen. Tenminste, als sportscholen en sportclubs komend schooljaar weer stageplekken aanbieden. "Als dat er echt minder gaan zijn, worden de achterstanden een probleem. We kunnen moeilijk overal vrijstellingen voor geven.”

