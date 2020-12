Deze keuzes maakt het kabinet liever niet, maar bespreken ze waarschijnlijk wel in het Catshuis vandaag

Het zal een pittig gesprek worden, deze zondag in het Catshuis. Bij het overleg tussen de meest betrokken ministers vanaf 10.00 uur vanochtend liggen maatregelen op tafel waarvan het kabinet eerder deze week van harte hoopte dat ze niet nodig zouden zijn. Het ingelaste beraad is nodig vanwege de aanhoudende stijging van het dagelijkse aantal positieve testen. Wat zou het kabinet nog kunnen doen?

Minder gasten met kerst, of meteen erna

Elk huishouden mag nu drie volwassen van buiten het gezin ontvangen, zo luidt het advies. Dat dat met kerst zo blijft, was al een teleurstelling. In het debat woensdag beloofde Rutte dat als er strenge maatregelen zouden komen, het kabinet de kerstdagen zou ‘ontzien’.

Hij zal daarom liever niet de regels voor bezoek aanscherpen, bijvoorbeeld door maar twee gasten toe te staan, of geen. De vraag is of mensen zich eraan houden, nu alle kerstafspraken al gemaakt zijn. Toch kan het zijn dat de ernst van de situatie het kabinet alsnog noopt het thuisbezoek aan banden te leggen. Er is natuurlijk een lichtere variant mogelijk, waarbij de premier Nederlanders in overweging geeft met kerst thuis te blijven. Strengere regels zouden direct na kerst in kunnen gaan. Dat zou een extra besmettingsgolfje rond oud en nieuw kunnen voorkomen.

Winkels sluiten

Rutte noemde het bij de laatste persconferentie dinsdag tussen neus en lippen door als optie waar hij liever niet naar grijpt: het tijdelijk sluiten van niet-essentiële winkels. Dat zou in een klap een einde maken aan de drukte in de winkelstraten waar de afgelopen tijd ophef over was. Het RIVM suggereerde zelfs dat koopjesevenement Black Friday een van de aanstichters was van de stijging van het aantal positieve testen vorige week. Ook horeca-eigenaren is het een doorn dat het in winkels volle bak is, terwijl zij dicht blijven. Een winkelsluiting lijkt een voor de hand liggende stap als strengere regels noodzakelijk zijn, maar het betekent wel een extra klap voor onze economie.

Scholen sluiten

Nog een mogelijkheid waar liever niemand aan denkt, maar die Rutte dinsdag wel aanstipte: het sluiten van scholen. Eerder besloot het kabinet nog om aan de kerstvakantie niet een week afstandsonderwijs vast te plakken. Scholen waren niet enthousiast over dat idee. Door de huidige cijfers ligt die optie mogelijk opnieuw op tafel. Misschien acht het kabinet zelfs een langere periode van onderwijs op afstand nodig. Een sluiting van de basisscholen voor langere tijd licht niet voor de hand, omdat kinderen onder de 13 het virus nauwelijks verspreiden. Vooral middelbare scholen spelen volgens de adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) een rol bij de verspreiding van het virus. Tegelijk zijn de maatschappelijke gevolgen van deze maatregel groot. Zwakkere leerlingen liepen tijdens de vorige schoolsluiting achterstanden op.

Het OMT kwam vorige week ook met ideeën voor minder stringente maatregelen in het voortgezet onderwijs: op scholen met een uitbraak zouden ook kinderen zonder symptomen een sneltest moeten kunnen krijgen, scholen moeten pauzes spreiden en er beter op toezien dat kinderen niet met een snotneus naar school komen.

Volledige lockdown

Het scenario van een volledige lockdown lag eind oktober in het Catshuis op tafel, zo bleek uit een discussiestuk dat het kabinet deze week naar buiten bracht. Iedereen moet thuisblijven: alleen een ommetje in de eigen woonplaats mag. Wie een essentieel beroep heeft, mag naar zijn werk. Wie verder buiten de eigen woonplaats reist, kan een boete krijgen. Scholen, winkels en kinderopvang zijn dicht. ‘Maatschappelijke onrust is reël’, waarschuwt het stuk. Het zou kunnen dat de politie dan de orde moet gaan handhaven in plaats van de lockdown, in het slechtste geval zou zelfs defensie moeten helpen. Economisch is een volledige lockdown ‘desastreus’. Kortom: niet echt aanbevelingen. Mocht het kabinet hiertoe ooit besluiten, dan voor een korte periode met een aangekondigde einddatum, zo adviseren de opstellers van het stuk.

Als er nieuwe maatregelen komen, kondigen Rutte en De Jonge die waarschijnlijk dinsdag aan in een persconferentie.

Lees ook:

Aantal besmettingen stijgt voor de derde dag op rij, nieuwe maatregelen voor Kerst liggen op de loer

Het RIVM meldde vanmiddag voor de derde dag op rij een toename van het aantal coronabesmettingen. Zondag komt een groot deel van het kabinet bijeen voor een extra corona-overleg bijeen in het Catshuis, laat een woordvoerder weten.