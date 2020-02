Deze jongeren zijn discriminatie zat: ‘Bestrijd het virus, niet de mensen’

Simeon Choi (20) - Rotterdam

“Ik ben opgegroeid in Helmond en daar werd ik gepest met mijn Chinese achtergrond. ‘Poepchinees’, zeiden ze dan bijvoorbeeld, of ‘spleetoog’. Ik werd weleens boos, maar ook dan ben je een verliezer. Het lukte me niet om het om te draaien, om ervoor te zorgen dat mensen me gewoon als Nederlander zien.

“Ik merk dat ik emotioneel word als je ernaar vraagt. Ik heb er zo lang niet over nagedacht, en nu komt het weer boven. Ik wil eigenlijk niet in een Chinese bubbel blijven. Maar het is moeilijk eruit te stappen.

“Ook nu vragen mensen weleens of ik hond eet, of kat. Dat vind ik raar. Of ze maken grappen over spleetogen, of zeggen zomaar ‘Ni Hao’ of ‘Ching Chang Chong’. Gedraag je, denk ik dan. Denk na over wat je zegt.”