Deze jongeren weten nog niet zeker of ze zich willen laten vaccineren: ‘Ik sport zes keer per week en eet gezond’

‘Misschien vallen de bijwerkingen wel mee als je jong bent’

Rosa van der Heijden (19) en haar studiegenoot Suzanna Hoek (18) staan dicht bij elkaar voor het hoofdgebouw van de Hogeschool Leiden – anderhalve meter afstand houden is lastig als het regent en er maar één paraplu is. Tja, het vaccin. De twee weifelen. “Voor mezelf hoeft het niet zo”, zegt Hoek. Van der Heijden knikt. Jonge mensen worden toch niet zo heel erg ziek van corona, zeggen ze allebei. En misschien heeft het vaccin bijwerkingen. Waarom zou je dan een vaccin laten inspuiten? Maar, gaat Hoek verder, voor de rest van de samenleving zouden de studentes het misschien wel willen riskeren. Het gaat erom dat anderen het niet krijgen, per slot van rekening.

Van der Heijden en Hoek studeren sociale hulpverlening. Andere mensen helpen is belangrijk voor hen, zeggen ze. En misschien, oppert Van der Heijden, vallen de bijwerkingen ook juist mee als je jong bent. “Net als het coronavirus zelf.”

Emanuelle Bosch, Danique Nederveen en Shaan Mahangi. Beeld Phil Nijhuis

‘Wij zijn toch nog niet aan de beurt’

Ja, zegt Shaan Mahangi (18), student toegepaste psychologie meteen, een vaccin biedt een uitweg uit de coronacrisis, ook voor jonge mensen. Maar zijn gezelschap, Emanuele Bosch (17) en Danique Nederveen (17), met wie hij een endje oploopt, zijn minder stellig. Ze houden het op dat ze ‘waarschijnlijk wel’ gevaccineerd zouden willen worden tegen corona. Al hoeven ze er misschien niet meteen over na te denken, zegt Nederveen. “Wij zijn jong, als het vaccin er is zijn we toch niet meteen aan de beurt. Ze zullen het misschien eerst aan ouderen en kwetsbaren geven.”

De twee zijn eerstejaars studenten Chinastudies aan Universiteit Leiden. Dat is in coronatijden wel interessant. “De maatregelen zijn daar veel strenger, dat zou hier echt niet kunnen. We zijn hier te liberaal.” Psycholoog-in-spé Mahangi denkt dat het vaccin juist in combinatie met de Nederlandse volksaard goed zal werken. “Mensen missen het bij elkaar komen nu heel erg.” Een vaccin zou de sociale gevolgen van het virus kunnen tegengaan. “We kruipen anders toch wel bij elkaar.”

Karin Dahab (l) en Robbert Goorsenberg. Beeld Phil Nijhuis

‘Ik ben toch gezond, waarom zou ik dan een vaccin nodig hebben?’

“Mensen in mijn omgeving hebben verschillende meningen over het virus”, zegt Karim Dahab (21), student toegepaste psychologie. “Veel vrienden van mij zeggen: ik leef gezond en zorg goed voor mijn lichaam, dus ik wil het liever niet nemen.” Andere mensen, zoals zijn ouders, zijn wel overtuigd. “Zij willen gewoon zo snel mogelijk van het virus af.” Karim zelf weet nog niet goed wat hij van het vaccin moet denken. Maar hij snapt zijn vrienden wel. “Ik sport zelf zes keer per week en eet heel gezond. Ik weet het ook nog niet honderd procent.”

Studiegenoot Robbert Goorsenberg (19) luistert aandachtig naar Dahab. Hij weet zelf vooral niet of het vaccin zonder gezondheidsrisico zal zijn. “Je weet nog niet wat de effecten zullen zijn op de lange termijn. Daar kom je misschien pas over tien jaar achter. Dus hoe kun je dan nu een goede keuze maken?” In Goorsenbergs omgeving staan ze juist te springen om een vaccin. Toevallig was het vaccin net het gesprek van de dag in zijn vriendenclub. “Ze willen allemaal zo snel mogelijk weer naar festivals.”

