Deze jonge ondernemers grijpen hun kans nu ze thuiszitten

De ‘intelligente lockdown’ komt de ondernemingszin van jongeren ten goede. Zij zijn de afgelopen twee maanden meer bedrijfjes begonnen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) die Trouw heeft opgevraagd. In de maanden maart en april van dit jaar schreven jongeren tot 19 jaar in totaal 2139 nieuwe bedrijfjes in bij de KvK. Dat zijn er 137 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral het aantal ondernemingen in de categorie ‘reparaties en postorders’ neemt sinds de lockdown een vlucht, ziet jongerenadviseur Gerdine Annaars van de KvK. Dat groeide sinds maart van van 371 naar 608. Het gaat voornamelijk om webwinkels en verkoop via sociale media en online platforms. “In deze tijd wordt er veel online besteld. Jonge ondernemers zien die ontwikkeling en pakken hun kans”, zegt Annaars. “Daarbij speelt het wellicht een rol dat sommige jongeren hun bijbaantje zijn kwijtgeraakt en naar andere middelen grijpen.”

Er zijn zelfs ondernemertjes van acht of negen jaar

In algemene zin heeft de coronacrisis juist een negatieve invloed op het aantal starters in Nederland, blijkt uit de zogeheten KvK Bedrijvendynamiek. Het aantal starters daalde in maart met 14 procent ten opzichte van diezelfde maand in 2019, in april was dat zelfs 34 procent. Dat minderjarigen in deze periode juist meer ondernemen, past volgens Annaars in de bredere trend van de laatste jaren dat kinderen steeds vaker en jonger een eigen bedrijfje starten. De teller van het aantal bedrijfjes van ondernemers van 0 tot 19 jaar staat inmiddels op 12.972. Vijf jaar geleden waren dat er nog minder dan 5000.

“We hebben zelfs kinderen van acht of negen jaar”, zegt Annaars. “Die spreken bijvoorbeeld tekenfilms in, breien hippe mutsen of gaan op pad met een ijskarretje. Zeker bij jonge kinderen is de rol en praktische ondersteuning van ouders natuurlijk belangrijk. Vaak zijn zij ook ondernemer en stimuleren en helpen ze hun kinderen om iets op te zetten.”

Ian (16) en Jamie (20) ontwerpen hun eigen shirts

Ook Ian (16) en Jamie (20) Akkerman uit Tiel krijgen hulp van hun moeder, die financieel adviseur is en helpt met de boekhouding. De broers zijn onlangs een kledinglijn begonnen met de naam ‘Quarantined Together’ en hebben zich inmiddels ingeschreven bij de KvK. Met hun zelfontworpen shirts hopen ze ‘wat positiviteit toe te voegen aan de situatie’, zegt Jamie. Hij studeert aan de hotelschool en liep stage in een hotel in Londen toen de coronacrisis uitbrak. Toen hij na twee weken terug naar Nederland moest, besloot hij niet bij de pakken neer te gaan zitten.

In plaats daarvan begon hij een eigen bedrijfje met zijn broer Ian, die met het idee om kleding te ontwerpen op de proppen kwam. De broers maken T-shirts met een ‘box logo’, een eenvoudige balk met een woord erin. “Dat hebben we een beetje afgekeken van het populaire merk Supreme”, zegt Jamie. “We hebben nu onze eerste order besteld van 75 shirts en lanceren binnenkort een website. De jongeren om ons heen vinden het hartstikke leuk, en wij ook. Het is leerzaam en we hebben nu toch niets beters te doen.”

Als de shirts goed gaan verkopen, willen de broers uitbreiden naar truien en rompertjes. In hun omgeving zijn al veel mensen geïnteresseerd, zegt Jamie. Maar het gaat de broers niet alleen om het geld. “Ik leer veel: boekhouden, een website bouwen. En mocht het niet groot worden, dan lopen in elk geval in Tiel mensen rond in ons shirt. Ook prima.”

Lees ook:

Waarom Nederlandse jongeren graag zo snel mogelijk uit huis vertrekken



Waarom gaat de ene jongere eerder het huis uit dan de andere? En wat is het beste? Socioloog Lonneke van den Berg beantwoordt die vragen in haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam.