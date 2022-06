Deze gewoonten maken ons leven duur: vijf bespaartips

Karin Radstaak van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting geeft vijf gedragstips om geld te besparen.

1. Wat je onderweg koopt, is duur

Een blikje cola bij het benzinestation of een koffietje op de hoek wordt vaak ingegeven door tijdgebrek. Dit haast-gevoel kost geld, het is makkelijker om per week te plannen waar je heen gaat en welke levensmiddelen je daarvoor nodig hebt.

2. Gemak is een tweede gevoel dat geld kost

Uit gemak hebben we abonnementen op fietsen, maaltijdboxen, auto's en streamingsdiensten. Die abonnementen slepen vaak door zonder regelmatig gebruik. Het worden onopgemerkt vaste lasten. Vraag je af hoe vaak je het gebruikt. Besef dat een tweedehands fiets en gewoon boodschappen doen goedkoper is.

3. Hou jezelf in toom in de supermarkt

Als je dan besluit boodschappen te doen, is je gedrag in de supermarkt van belang. Het helpt als je 1 keer per week gaat, zo koop je minder onnodige dingen. Maak een lijstje, neem huismerkproducten (dit scheelt veel op weekbasis) en natuurlijk geen boodschappen doen als je honger hebt. Zo voorkom je dat impulsen het overnemen.

4. Koopimpulsen zijn er altijd en overal

Dat jurkje in de stad kun je best aanschaffen, maar loop eerst een rondje en vraag je af hoe lang de maand nog duurt. Op internet staan veel aanbiedingen voor dingen die niet nodig zijn. Twee broeken zijn niet altijd beter dan 1 en achteraf betalen is verraderlijk. Geef geen geld uit dat je niet hebt, anders raak je het overzicht kwijt en dat zorgt ervoor dat je makkelijker geld uitgeeft.

5. Laat de zekerheid los

De een gaat nu eenmaal beter met geld om dan de ander. Maar om een beter begrip van geld te creëren zou je kunnen overwegen een tijdje over te stappen op contant geld, ook al kan dit niet overal. Met cash ervaar je meer betaalpijn en is er een vastgestelde spendeerlimiet. Dan moet je natuurlijk wel je pinpas thuislaten, wat dan weer tegen je gevoel van zekerheid en gemak in gaat. Zo bezien kost zekerheid ook geld, wen eraan dat comfort niet altijd voorhanden hoeft te zijn.

