Deze festivalorganisator moest zaterdag beginnen met afbreken: ‘Mensen wachten niet meer op zekerheid’

“Na de persconferentie van vrijdagavond heb ik samen met mijn producer in een hoekje zitten huilen. We hebben de afgelopen maanden 24 uur per dag aan ons festival gewerkt. Zaterdag zou het om één uur beginnen: het bier stond al koud, de podia waren opgebouwd en de beveiliging was betaald. Er waren vijfduizend kaarten verkocht en in totaal werkten er zo’n honderdvijftig mensen aan het festival mee. Maar door het besluit van de overheid werd onze vergunning vijftien uur voor aanvang ingetrokken. Dat was een ongekende genadeklap, zuurder dan dit kan eigenlijk niet.

“De pijn zit ’m vooral in de emotie: eindelijk mochten we weer, en toen toch weer niet, terwijl we ons aan alle regels hielden. Ik noem het hak-op-de-takbeleid. Blijkbaar kan de overheid rigoureuze beslissingen maken ten koste van de evenementenbranche als dat betekent dat mensen nu wel weer op vakantie kunnen. Dat had ik echt niet zien aankomen.

“Het zorgt voor ongelooflijk penibele situaties in onze sector. Vier weken geleden hadden wij nog wel wat partnerbedrijven kunnen afbellen, maar één dag van tevoren gaat dat natuurlijk niet meer – we kunnen niets. Dat is geen normaal ondernemersrisico, dat betekent voor 90 procent van de festivals een faillissement. Na vorig jaar was het voor deze editie al moeilijker om personeel te vinden, maar dat zal na de zomer nog erger worden. Mensen willen niet blijven wachten op zekerheid, voor hetzelfde geld duurt dat nog jaren, en zoals het er nu naar uitziet, maken ze daarin de juiste keuze. Zo had een foodtruckondernemer duizenden burgers en hotdogs ingekocht voor de bezoekers van Under The Bridge, maar die raakt hij nu niet kwijt, dus draait hij weer verlies.

“We wilden mensen zo graag weer eens uit hun dak laten gaan. Ik hoop dat mensen hun kaartje houden voor volgend jaar, maar nu gaan we afbouwen en kan alles de prullenbak in.”

