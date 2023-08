Deze buren strijden samen tegen de Aldi

Theo Veltmans en Hans Mikkers zijn buren en ze zijn boos. Boos op de Brabantse gemeente Deurne en boos op discountsuper Aldi. Aan de Veldstraat in Deurne wil Aldi een nieuw filiaal bouwen. De gemeente heeft daar goedkeuring voor gegeven, tot ontzetting van omwonenden. Zij hebben een advocaat in de arm genomen om de komst van de supermarkt tegen te houden. Ze voerden al drie, vier verschillende procedures. Steeds zijn ze in het ongelijk gesteld.

Deze ochtend leggen ze de zaak voor aan de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. “Zo’n strijd stop je niet halverwege”, legt Veltmans uit buiten de zittingszaal. Mikkers vult zijn buurman aan: “Je gaat door tot het eind.”

Laden en lossen bij nacht en ontij

De twee Brabanders schetsen de situatie. Tegenover hun huizen bevindt zich een bloemenzaak. Hebben ze nooit last van. Maar nu is Aldi op het toneel verschenen om de zaak te kopen, te slopen en er een supermarkt te bouwen. “Dat wordt dus laden en lossen bij nacht en ontij”, zegt Veltmans. “En weet ik hoeveel bezoekers.” Op die overlast zitten de buren niet te wachten.

Een begrijpelijke zorg, vindt hun advocaat. Maar een juridisch argument is het niet. In de zittingszaal bij staatsraad Gerdy Jurgens staat de vraag centraal of de gemeente de plannen voor de supermarkt wel mocht goedkeuren. Zijn die niet in strijd met de geldende regels? Op de plek van de bloemenzaak is bijvoorbeeld ‘herbouw’ toegestaan. Kun je daar nog van spreken als een winkelpand met bijbehorende kassen tegen de vlakte gaat en er vervolgens een supermarkt verrijst?

Zó letterlijk moet je het allemaal niet nemen, werpt de jurist van de gemeente Deurne tegen. Hij wijst herhaaldelijk op het ‘toetsingskader’, dat volgens hem correct is toegepast.

Zonder parkeerterrein geen supermarkt

Er is meer dat de bewoners van de Veldstraat niet zint. Bij de nieuwe supermarkt stelt de gemeente een parkeerterrein verplicht. Dat wil Aldi aanleggen op de plek van het huis naast de bloemenzaak. Maar: had de discounter dat huis wel in eigendom toen de gemeente de vergunning verleende? Zonder aankoop van het huis is er geen parkeerterrein mogelijk, en zonder parkeerterrein geen supermarkt.

De jurist van Aldi geeft toe dat de aankoop van die woning een troebel proces was. Maar, verzekert hij, kort voor deze zitting is de koopovereenkomst alsnog gesloten. De jurist van de gemeente haalt zijn schouders op. “Voor zover klagers al een punt hadden, is het probleem opgelost”, zegt hij.

Maar ja, dat is nú. De zaak draait juist om het eerste moment waarop de gemeente aan Aldi groen licht gaf. Staatsraad Gerdy Jurgens neemt haar leesbril af. “Het is een juridische puzzel”, zegt ze. “Daarover ga ik nadenken.” Ze legt uit over zes weken uitspraak te doen.

Na de zitting briest Veltmans het uit. Drie dagen geleden heeft hij nog in het kadaster gekeken, zegt hij. “Aldi is géén eigenaar van die woning.” Als de supermarkt er komt, verzucht hij, wordt zijn huis misschien wel een ton minder waard. “Wie gaat dat vergoeden?”

Dagelijks staan burgers en de overheid tegenover elkaar bij de Raad van State. Trouw kijkt deze zomer mee.

