Deze Brabantse VVD-wijk blikt terug op Mark Rutte. ‘Hij is een wijs man’

In de Oisterwijkse VVD-wijk Bunders/Levenskerk begrijpen de kiezers wel dat premier Mark Rutte er na dertien jaar mee stopt. ‘Maar we vinden niemand meer die zich 24 uur per dag zo kan wegcijferen.’

Renate van Leeuwen heeft zich vaak verbaasd. Zowat elke keer dat ze Mark Rutte op televisie zag en hij weer stond te stralen, werd de Oisterwijkse in de woonkamer van haar twee-onder-één-kapper ook opeens een beetje blijer. Wonderlijk hoe dat toch werkte met die premier van ons. “Hij is altijd zo optimistisch gebleven. Hoe is het mogelijk dat je in die functie altijd maar blijft lachen? Ik vond het heel aanstekelijk. Misschien heeft hij het daarom wel zo lang volgehouden.”

Van Leeuwen woont in Bunders/Levenskerk, een wijk aan de zuidkant van het Brabantse VVD-bolwerk Oisterwijk. Het hart wordt gevormd door de brede school die deze dag de kinderen van groep acht uitzwaait. Er is een groot ontbijt, maar niet voordat alle in wit geklede tieners met een zonnebloem in de hand door een ballonnenboog en een haag van medeleerlingen lopen. Op naar een volgend deel van hun leven. Een kruispunt dat Mark Rutte ook met rasse schreden nadert.

Het is het stemlokaal in deze school waar het bolletje voor zijn naam bij de laatste vijf Tweede Kamerverkiezingen massaal rood werd gekleurd. De hele gemeente mag dan VVD-georiënteerd zijn, deze wijk doet daar nog een schepje bovenop. Niet in de laatste plaats door de villawijk aan de andere kant van de Burgemeester Vogelslaan. De gemiddelde WOZ-waarde bedroeg hier in 2022 met 634.000 euro exact het dubbele van het land. 85 procent van de inwoners in Bunders/Levenskerk heeft een hoge of middelbare opleiding. En de bevolking is haast volledig autochtoon.

Wim Schonk: ‘Het zou jammer zijn als hij alleen nog maar voor de klas blijft staan’. Beeld Ton Toemen

‘Met Rutte staat er altijd iemand’

Te midden van de tevreden Nederlanders is Wim Schonk geen uitzondering. De pensionado legt zijn heggenschaar graag even neer om aan de salontafel zijn oordeel over Rutte te geven. Dat is overwegend positief. “Vooral de manier waarop hij Nederland in Europa en de wereld heeft vertegenwoordigd. Rutte is heel behendig in de manier waarop hij andere staatslieden tegemoet treedt. Macron, Trump, het maakt hem allemaal niet uit. Hij leest zich vooraf in de historie van de betreffende landen in en presenteert zich vervolgens prima. Er staat altijd iemand. Daarom juich ik het toe als hij in het buitenland iets voor Nederland gaat doen. Het zou jammer zijn als hij alleen nog maar voor de klas blijft staan.”

In eigen land vinden Wim en echtgenote Ina, die erbij komt zitten, Ruttes prestaties wisselend. Ina: “Hij is een verbinder geweest, Rutte heeft dertien jaar lang moeilijke kabinetten overeind gehouden. Je kunt niet alles goed doen, maar als ik het mag zeggen: Groningen en de toeslagenaffaire hadden beter gekund.” Wim: “Bepaalde dossiers zijn uit de hand gelopen. Hem wordt verweten dat hij niet altijd even betrokken is bij problemen van anderen. Na de ramp met de MH17 heeft hij echter dubbel en dwars zijn empathische vermogen laten zien. Al had hij daarin natuurlijk geen binnenlandse tegenstanders. Op andere dossiers liep hij tegen politieke voorkeuren aan. Nederland is nogal versnipperd natuurlijk.”

Aan de meer gangbare kant van de Burgemeester Vogelslaan maakt Ruud Waterschoot een zorgeloos zomerwandelingetje naar de bakker. Voor Rutte last hij een pauze in. Hij weegt zijn woorden, zoals de premier dat in zijn ogen ook altijd deed. “Rutte had de vaardigheid om mensen bij hem aan tafel te krijgen. Ging hij in gesprek met Turkije, dan vertelde hij eerst wat Turkije wilde horen. In de internationale complexiteit is dat knap, hij begon nooit polariserend. Ja, Rutte is een wijs man.”

De stem van Ruud Waterschoot is Rutte in de loop der tijd kwijtgeraakt: ‘Ik ben anders naar de klimaat- en landbouwproblematiek gaan kijken’. Beeld Ton Toemen

‘Als slachtoffer wil je niet dat jouw probleem tactisch wordt benaderd’

De stem van Waterschoot is hij in de loop der jaren echter kwijtgeraakt. Al ligt dat volgens de Oisterwijker meer aan de partijkoers dan aan Rutte zelf. “En ik ben zelf veranderd, ben anders naar de klimaat- en landbouwproblematiek gaan kijken. Dat spoort niet meer met de VVD-lijn. Rutte is natuurlijk van het wheelen en dealen. Je moet in die functie schipperen, dat kan ik wel van hem hebben. Hij is zó handig. Je moet het maar kunnen, naar mensen in Groningen gaan die al twintig jaar zitten te wachten en dan met een verhaal komen waarmee ze nog steeds niet je hoofd afhakken. Het zegt iets over zijn toegankelijkheid. Tegelijkertijd vind ik de toeslagenaffaire wel heel erg. Als slachtoffer wil je dat jouw probleem wordt herkend, niet dat het tactisch wordt benaderd. Ik zou me in die situatie afvragen of Rutte net zo bezorgd is over mij als over zichzelf.”

Op het schoolplein van de brede school is het ook na lestijd druk. De speelplaats is een plek waar kinderen de hele dag samenkomen, hier en daar kijkt een moeder van een afstandje toe en ziet dat het goed is. Bunders/Levenskerk is een wijk van gezinnen. Iets waar Mark Rutte in dertien jaar premierschap geen rekening mee heeft hoeven houden. “Hij heeft zich volledig kunnen wegcijferen, was 24 uur per dag met zijn werk bezig”, zegt Renate van Leeuwen. “Rutte leidde met volle overgave zijn kabinetten, dat doorzettingsvermogen heb ik altijd bewonderd. Ik weet niet of iemand anders dat op die manier kan.”

Renate van Leeuwen: ‘Rutte kon zichzelf echt wegcijferen’. Beeld Ton Toemen

Ina en Wim Schonk vinden het onbegrijpelijk dat de VVD de afgelopen jaren niet alvast een kroonprins(es) heeft benoemd. “Dilan Yesilgöz wordt pas sinds kort naar voren geschoven. Het zou wel leuk zijn, een eerste vrouwelijke premier. Qua ervaring en statuur hadden we liever Sigrid Kaag gezien, maar die is al afgevallen. Het is lastig als je tegelijkertijd een gezin hebt. Rutte had op dat gebied zijn persoonlijke omstandigheden mee. Daarom kon hij met zoveel elan, inzet en niveau werken. Voor zijn opvolger zal het lastig worden om dat te evenaren.”

‘Tijdens corona toonde Rutte echt leiderschap’

Algemeen leeft in de wijk, zowel bij VVD-stemmers als bij inwoners met een andere voorkeur, het idee dat het logischer was geweest als het kabinet van Rutte over een ander dossier was gestruikeld dan de kwestie over gezinshereniging. Waterschoot: “Toeslagen, gas, woningen, financiën: er zijn wel grotere crises geweest in zijn tijd. Ergens klopt het daarom niet. Misschien had hij op dit vlak te veel moeite om zijn achterban tevreden te houden.”

Ook over de grootste crisis in Ruttes periode is Bunders/Levenskerk eensgezind. In de coronatijd heeft de premier zich een sterke leider van het land getoond. Wim Schonk: “In het torentje keek hij in de lens en legde uit dat we echt een probleem hadden. De periode daarna toonde hij echt leiderschap. Het volk was ontevreden, hij legde elke week uit hoe we het gingen doen.” Ina: “Hij bood ons perspectief. Met de kennis die er op dat moment was, hè. Rutte moest ook maar afgaan op de adviezen van wetenschappers, er was geen draaiboek. Dat heeft hij goed gedaan.”

“Hij heeft in een hele moeilijke situatie naar eer en geweten gehandeld”, vindt ook Van Leeuwen. En zelfs tijdens corona was er die positiviteit. “Je kunt niet met een grote lach gaan vertellen dat alle restaurants dicht moeten, maar hij deed het zo opgewekt mogelijk. Daar was hij echt een premier voor alle Nederlanders. Uiteindelijk heeft Rutte niet alle verwachtingen waargemaakt. De vraag is ook of hij het in deze tijden van verdeeldheid beter had kunnen doen. Rutte is echt zichzelf gebleven, ook zoals hij elke keer op het fietske reed. Hij is nooit naast zijn schoenen gaan lopen.”

Die houding maakt hem een respectabele man, vindt Schonk. “Een goede leider is niet altijd geliefd. Rutte bleef te allen tijde een gentleman, sprak steeds vanuit de inhoud. Hij is voor van alles uitgemaakt en is nooit gaan meeschreeuwen. Daardoor behield hij zijn respect en imago. Dan mag je toch zeggen dat hij goed overeind is gebleven.”

