Deze asfaltcentrale neemt als eerste maatregelen tegen de uitstoot van kankerverwekkende stoffen

Asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom gaat overschrijdingen van de volgens de overheid ‘zeer zorgwekkende stof’ benzeen aanpakken. Voor zover bekend is het het eerste asfaltbedrijf in Nederland dat onder druk van de lokale overheid werk maakt van het terugdringen van de uitstoot van benzeen. Deze kankerverwekkende stof komt in te hoge concentraties vrij bij de recycling van asfaltgranulaat. Hoewel het asfaltbedrijf per direct maatregelen neemt, zetten de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom het eerder ingezette handhavingstraject door.

Landelijk forse overschrijdingen

Vorige maand berichtte Trouw over (forse) overschrijdingen van de norm voor benzeen door een aantal van de 35 asfaltcentrales in Nederland bij de recycling van asfalt. Soms wordt tot wel tien keer de toegestane hoeveelheid gemeten en dat verontrust omwonenden.

Hoewel de problematiek al jaren bekend is bij de industrie, het ministerie en lokale overheden, zijn er landelijk nog geen maatregelen genomen om de uitstoot terug te dringen. Het is onduidelijk hoe de te hoge uitstoot precies ontstaat. Tijdelijk stoppen met de recycling is voor overheden geen optie, mede omdat het negatieve gevolgen heeft voor de doelstellingen voor een circulaire economie. Het belang is ook groot, omdat gerecycled asfalt ruim 35 procent van de Nederlandse asfaltproductie uitmaakt.

Pakket aan maatregelen

De ‘duurzaamste asfaltcentrale van Nederland’ in Bergen op Zoom heeft onlangs technische aanpassingen gedaan aan de installatie om de uitstoot te verminderen. Dit gebeurde onder druk van de omgevingsdienst en de gemeente die dreigen met dwangsommen. Uiterlijk eind juli moet duidelijk zijn of deze veranderingen voldoende zijn om binnen de normen te blijven.

Mocht dit niet het geval zijn, dan moeten er grotere aanpassingen worden gedaan, die forse investeringen met zich meebrengen, stelt de eigenaar van de centrale, AsfaltNu. Het asfaltbedrijf roept op tot landelijke afstemming op dit vlak. De handhaving is aan lokale overheden die daar verschillend mee omgaan en daardoor kan een ongelijk speelveld ontstaan.

In juni rondt branchevereniging Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) een onderzoek af naar de landelijke uitstootproblematiek. De VBW zegt benieuwd te zijn naar de uitkomsten van de Brabantse asfaltcentrale en dit mee te nemen in het advies over maatregelen voor de branche.

Hoe zit het precies met de uitstoot van benzeen? Bekijk de explainer hieronder. De tekst gaat verder na de video.

Rechtszaak

Vorig jaar verloor de centrale in Bergen op Zoom een rechtszaak tegen de gemeente. De zaak was aangespannen vanwege dreigende dwangsommen om forse overschrijdingen van de norm voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’. AsfaltNu zegt in een reactie de situatie ‘zeer serieus’ te nemen en op zoek te zijn naar oplossingen. “Het is onze missie om invulling te geven aan de transitie die wij als maatschappij moeten doormaken om duurzaam en circulair te werken”, zegt directeur Diederik Oosting. “Daar hoort bij dat we binnen alle normen blijven.”

De gemeente Bergen op Zoom is tevreden met de maatregelen, maar zet het handhavingstraject door. “Dat betekent dat we emissiemetingen uitvoeren. Als APM niet voldoet aan de norm, wordt een dwangsom verbeurd en ingevorderd”, zegt zegsman Peter van der Graaf.

