Deze Amerikaan (50) hoopt de wereld te redden met bloemen en fietsen

Op de ochtend van de tweede coronalockdown zit Warren Gregory (50) op een terras aan de Prinsengracht in Amsterdam. Eigenlijk zou hij weer een tattoo laten zetten, maar dat gaat even niet door. Gregory is gekomen op een van zijn creaties, een fiets vol purpelpaarse plastic bloemen. In de voormand ligt een timer voor het snoer met lichtjes. Elke fiets van de Amerikaan wemelt van de details. Deze heeft een wit handje op de stang, en aan de fietsbel een paars feestmasker. Vast accessoire is een vlinder; die staat voor verandering.

Wéér een coronagolf, zucht. Gregory: “Dan moet ik gewoon harder werken om mensen op te vrolijken”. Hij lanceerde zijn eigen bijnaam: public smile maker, glimlachmaker in goed Nederlands. Op zijn tafeltje staat een halfleeg glas bier naast friet met ketchup. Het duurt niet lang eer hij een joint uit zijn binnenzak haalt, die hij gedurende het interview opnieuw blijft aansteken. Nog een consumptie? “Doe maar een biertje.”

Gregory begint met een joint als hij een paar uur wakker is. Het is goed tegen de pijn. “Ik heb vijf operaties aan mijn ruggegraat gehad. Geloof je dat ik meer dan 200 kilo woog? Ik was enorm depressief, en dronk wel 10 liter cola per dag. De pijn is inmiddels opgekropen tot aan mijn nek. Maar ik kan lopen”, besluit hij optimistisch.

Een fiets als reclamestunt

In Amsterdam staan nu veertig fietsen van zijn hand. De meeste heeft hij in opdracht gemaakt, zestien zijn er van hemzelf. Die verplaatst hij in de vroege uurtjes, om zo op andere plekken mensen te verrassen met een vrolijk uitzicht. Hij tovert een enorme sleutelbos als bewijs tevoorschijn. “Ik koop drie sloten met hetzelfde sleuteltje, dat is goedkoper.”

Steeds meer toeristenbedrijven en cafés kopen bij de flowerbikeman een fiets als reclamestunt, want buitenlanders klikken zich suf bij de bloemenfietsen. “Het kost zo’n 300 euro om te maken, maar na levering mag je zelf kiezen wat je geeft. Sommigen betalen met pannekoeken.” Zo leeft Gregory, met zijn Amerikaanse gehandicaptenuitkering van 700 euro per maand, gedeeltelijk in de stadse ruileconomie. Hij heeft een tip: als je bij CS rondhangt, kun je het restant wiet krijgen van vertrekkende toeristen. “Er zijn genoeg plekken waar ik gratis een biertje krijg. Hier bij café de Prins drink ik op de pof. Fijn als je even geen geld hebt.”

Gregory zwaait naar een rondvaartboot met de naam ‘Smoke boat’. Inderdaad, daarop kunnen budgettoeristen high worden, bevestigt de expert. Hun startpunt is heel handig naast een coffeeshop. “Smoke boat vaart elektrisch. Ik heb net voor hen een fiets gemaakt.”

Vandalen op de loer

In 2004 was Gregory met zijn vrouw Michelle vanuit Florida waar ze woonden op vakantie in Amsterdam. Ze streken vlak bij CS neer bij een coffeeshop. “Zou het niet geweldig zijn om hier te wonen?”, opperde Michelle. Ze bleven jaren hangen. “Omdat zij steeds haar fiets kwijtraakte bij het Centraal Station, begon ik er zonnebloemen op te plakken.” Rozen hebben een expliciete boodschap, maar zonnebloemen vertellen je iets, legt Gregory het verschil uit. “Waar de zon staat. Hun kleur doet denken aan het ochtendgloren.”

Na een periode in Florida kwam het tweetal in 2017 weer terug naar Nederland. Ze wonen met een poes in een kajuitboot in Amsterdam-Noord. “De epilepsiemedicijnen van Michelle kosten hier per maand 8 euro, tegen 350 daar. Zij heeft een enorme schuld bij het ziekenhuis in Florida. Zodra we hier waren, voelde ik me veilig.”

Op mooie dagen kon je Gregory tegen het lijf lopen bij de daklozen in het Vondelpark. “Ik had op Instagram een oproep gedaan voor goedkoop bier, tabak en eten. Maar mensen brachten duur en zelfs biologisch bier! Dat gaf ik door aan de daklozen. In ruil daarvoor beschermen zij mijn fietsen.” Want vandalen liggen op de loer. Zo is laatst een fiets met benzine in brand gestoken. Een piratenvlag is eraf gerukt en iemand ging zelfs met een slijptol in de weer om een fiets te vernielen. “Ik negeer het maar.”

De voldoening en de vreugde komen van emotionele ontmoetingen. “Bij de Amstel wilde een vrouw in haar auto stappen. Ze zag me bij mijn fiets bezig, en kwam huilend naar me toe om me te bedanken. Toen ging ze naar haar vader in het ziekenhuis.” Op de Leidsegracht stapte een vrouw van 70 af: “Ik rijd al 35 jaar over deze brug maar dankzij jouw fiets stop ik nu voor de eerste keer. Wat is dit een mooie straat”, zei ze. “Mijn fietsen helpen anderen om een moment te ontspannen”, besluit Gregory. “Dat maakt me heel blij. Fietsen en bloemen kunnen de wereld redden.”

