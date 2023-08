Deze Afghanen lopen gevaar omdat ze voor Nederland werkten. Moet Nederland hen nu helpen?

De Nederlandse militairen mogen dan vertrokken zijn uit Afghanistan, voor tientallen lokale oud-medewerkers beheerst Nederland nog altijd hun leven. Sinds de Taliban weer de macht hebben in Afghanistan – sinds 2021 – lopen deze mensen het risico om vermoord te worden. Uit wraak omdat ze voor de Nederlanders werkten, bijvoorbeeld als tolk of chauffeur, en daarom als collaborateur worden gezien.

Na het beëindigen van de Nederlandse missie werden tolken en ambassadepersoneel geëvacueerd. Voor een groep die nog was achtergebleven werd de situatie levensgevaarlijk nadat de Taliban de hoofdstad Kaboel hadden ingenomen en heel Afghanistan onder controle kregen.

Drie dagen na de val van Kaboel nam de Tweede Kamer een motie aan van D66-Kamerlid Salima Belhaj om onder anderen tolken, ambassadebewakers, medewerkers van Nederlandse missies en mensenrechtenactivisten te evacueren. Zij konden zich per mail melden. Dat deden duizenden mensen. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken zijn er sindsdien ruim 4500 mensen naar Nederland overgebracht.

Een groot aantal aanvragen voor evacuatie werd afgewezen, bijvoorbeeld omdat mensen niet konden bewijzen dat ze voor de Nederlanders hadden gewerkt of omdat hun werk geen ‘publiek zichtbare functie was’, waardoor ze nu minder gevaar zouden lopen.

Vijftien oud-medewerkers in Afghanistan vermoord

De stichting Vluchtelingenwerk Nederland zegt ruim 150 Afghanen te kennen die tevergeefs een beroep hebben gedaan op overbrenging naar Nederland. Volgens Vluchtelingenwerk zijn al vijftien oud-medewerkers van het Nederlandse leger in Afghanistan vermoord.

Namens acht Afghanen heeft Vluchtelingenwerk de ministeries van defensie en buitenlandse zaken voor de rechter gedaagd. Een van de acht is de weduwe van een bewaker die werkte voor de Nederlandse militaire missie in Uruzgan, van 2006 tot 2010. Zes anderen werkten zelf als bewaker, de achtste was chauffeur. Zij horen woensdag of hun afwijzing door de Nederlandse regering terecht was.

Tijdens de zitting eerder deze maand betoogde de advocaat van de Afghanen dat zij in hun land levensgevaarlijke risico’s lopen, omdat zij zich voor de Nederlanders hebben ingezet. Om die reden zou de regering hen naar Nederland moeten halen. Volgens de landsadvocaat voldoen de acht niet aan de criteria daarvoor.

Gevaar is geen verplichting iemand weg te halen

Of de rechter de Afghanen in het gelijk zal stellen is zeer de vraag. Dat is namelijk nog nooit voorgekomen; aangevochten afwijzingen waren tot nu toe volgens de rechter altijd terecht. Eerder dit jaar oordeel de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, dat de regering het recht had een Afghaanse vrouw niet te evacueren, omdat zij werkte voor de Verenigde Naties en niet specifiek voor Nederland. Dat de vrouw in Afghanistan gevaar loopt, verplicht Nederland niet haar daar weg te halen. En bij het vaststellen van criteria om in aanmerking te komen voor evacuatie heeft de regering volgens de Raad van State ‘veel beleidsruimte’.

Mocht de rechter de Afghanen wel gelijk geven, dan heeft de Nederlandse regering een ‘inspanningsverplichting’ om hun overkomst mogelijk te maken, inclusief partners en kinderen. Eenmaal in Nederland worden zij dan opgenomen in de asielprocedure. Als de Afghanen in het ongelijk worden gesteld en zij toch hun heil in Nederland willen zoeken, zit er voor hen niets anders op dan op eigen gelegenheid naar Nederland zien te komen en hier asiel aan te vragen.

Een groep van elf Tweede Kamerleden (van CDA tot Partij voor de Dieren) wil uitleg van het demissionaire kabinet over de behandeling van Afghanen die voor het Nederlandse leger actief waren. De Kamerleden willen bijvoorbeeld weten hoe de regering precies beoordeelt of iemand naar Nederland mag komen, nu blijkt dat er Afghanen door de Taliban zijn vermoord terwijl hun verzoek om evacuatie werd afgewezen omdat ze onvoldoende konden aantonen dat zij individueel gevaar liepen.

Er zijn tot nu toe enkele tientallen rechtszaken geweest over evacuatie uit Afghanistan. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken lopen er nog 122 zaken. Vluchtelingenwerk stelt in een verklaring: “We mogen Afghanen die door hun werk voor Nederland in levensgevaar zijn gekomen, niet in de steek laten. Dat zou geen rechtszaak moeten zijn, maar een erezaak.”

Lees ook:

Bijna vijfhonderd Afghanen wachten een jaar na de val van Kaboel nog op evacuatie naar Nederland

Een jaar na de val van Kaboel wachten nog 480 mensen op evacuatie naar Nederland. Het is onzeker of het kabinet zijn deadline haalt.