Deventer rouwt om Furkan Kazci: ‘Zonder afscheid weg uit ons leven’

De inwoners van Deventer volgden gespannen het nieuws over hun eigen Furkan Kazci. De impact van zijn verlies is enorm.

Voor de Centrum Moskee in Deventer hangen de Turkse en Nederlandse vlaggen halfstok. Binnen zijn de vrienden van de net overleden Furkan Kazci druk met de voorbereidingen van het vrijdaggebed. Sinds het nieuws over de aardbevingen in Turkije en Syrië hebben ze geen moment stilgezeten.

Tussen het geld ophalen en dozen sorteren door keken ze constant op hun telefoon in de hoop een teken van leven van hun vriend te krijgen. “Tot ik woensdagmiddag werd gebeld door een vriend met het nieuws dat hij niet meer leeft. Ik wou het niet geloven”, zegt Salih Bayraktar.

De familie van de 26-jarige Kazci reisde eerder deze week nog naar Turkije om hem te zoeken. Zijn zus liet afgelopen woensdagmiddag via Facebook weten dat Kazci de aardbevingen niet overleefde.

‘Hij mopperde als we ons best niet deden’

“Hij was altijd rustig en kalm. Ik heb hem nooit iemand pijn zien doen”, zegt Hakan Kertil, een van de jongens met wie Kazci in het voetbalteam van de club Turkse Kracht zat. “Maar op het veld was hij heel gedreven.” Bayraktar, ook een van de teamgenoten, vult aan: “Hij ging altijd tot het uiterste om te winnen. Hij mopperde als wij ons best niet deden.”

Als Kazci zelf niet speelde keek hij voetbal. “Hij was fan van de club uit Istanbul, Galatasaray, dat is misschien zijn enige nadeel”, zegt Bayraktar met een lach. “Ik zag hem twee weken geleden voor het laatst toen we een wedstrijd speelden, ironisch genoeg kreeg hij toen een rode kaart”, zegt Bayraktar.

De impact van de aardbevingen en het overlijden van Kazci is groot. “Het hakt er echt in”, zegt Osman Sayilir. Sayilir heeft zijn werkplaats MB Veranda deze week ingezet als inzamelpunt. “Deventer is een kleine stad en de Turkse gemeenschap hier is hecht. We zijn allemaal in shock door het nieuws over Furkan.”

‘Ook witte mensen komen spullen brengen’

In de tussentijd blijven mensen dozen en zakken vol spullen brengen naar de werkplek van Sayilir. “Mensen die ik nooit sprak bieden mij nu hulp aan. Ook witte mensen uit Deventer komen langs om spullen langs te brengen. Dat vind ik echt mooi. Soms lees ik racistische berichten op sociale media over Turken, het doet me goed om te zien dat heel Deventer ons nu steunt”, zegt Sayilir.

Hatice Kapikiran sorteert aan de andere kant van de stad de ingezamelde spullen. Met haar organisatie Sport BSO 4 Kids is ze samen met voetbalclub SV Schalkhaar al dagenlang bezig. “Ik zit geen moment stil. Ik kan wel de hele dag huilen, maar daar help ik de slachtoffers niet mee.” Over Kazci zegt Kapikiran: “Ik ken hem niet goed, maar wij Turken kennen elkaar allemaal in Deventer. Het komt binnen en voelt zo dichtbij. Ik vind het intens verdrietig.”

De burgemeester van Deventer Ron König zegt mee te leven met de familie, vrienden en de voetbalclub Turkse Kracht. De stad is diep geraakt, zegt hij. “Iedereen kent elkaar hier. De klap is hard aangekomen.” Eerder deze week kondigde de gemeente al aan één euro per inwoner te doneren aan Giro555. “Geld is op dit moment wat er echt nodig is om goede noodhulp te kunnen bieden in Turkije en Syrië”, zegt de burgemeester.

‘In stilte uit ons leven’

Nadat Bayraktar en Kertil woensdagmiddag het telefoontje kregen, spraken ze af met de rest van het voetbalteam. “Dat was het eerste moment van stilte. Ik voelde verdriet, maar ik stond ook stil bij iedereen die ons steunt. Dat gaf zo’n goed gevoel”, zegt Bayraktar. “Gek genoeg past zijn vertrek bij hoe Furkan was”, zegt Kertil. “Hij was rustig en stil. Nu is hij zonder afscheid en in stilte weg uit ons leven.”

De bij de aardbevingen in Turkije omgekomen Furkan Kazci (26) uit Deventer. Beeld Facebook

Lees ook:

Bij de moskee in Alblasserdam bestaat verdriet naast verbroedering: ‘Dit gaat niet om politiek’

Inzamelingsacties voor Turkije en Syrië komen goed op stoom. Ook in kleinere moskeeën zamelen leden in wat ze kunnen. Verschillen verdwijnen naar de achtergrond. ‘Dit gaat niet om politiek; het gaat om mensenlevens.’

Lees ook:

De hulpkonvooien staan klaar, maar verscheurd Syrië moet wachten

Na de aardbevingen van maandag is de situatie in Syrië ernstig, en de vooruitzichten voor de getroffenen slecht. Internationale hulp wordt belemmerd door politieke en juridische obstakels.