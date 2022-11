Deventer bieb schiet digibeten te hulp: ‘Het is een misverstand dat alleen ouderen langskomen’

Nog niet zo lang geleden belde iemand die van alles over haar wist mevrouw De Jong op, tot haar rekeningnummer aan toe. Het was geen bankmedewerker, maar een oplichter. Dit soort pogingen maken De Jong (75) bang om over te stappen op internetbankieren. “Het is allemaal zo geraffineerd. Je kunt niemand meer vertrouwen, het is intens gemeen.”

De digitalisering gaat haar de laatste jaren veel te snel. Geld overmaken met een papieren overschrijvingskaart en de acceptgiro; ze legt moeiteloos uit hoe het werkt. Het is voor haar overzichtelijk en veilig. Maar bankieren via internet deed De Jong nog nooit, een computer heeft ze niet. “Ik ben een digibeet, al zie ik in internetbankieren wel voordelen.”

Banken in de bieb

Daarom loopt De Jong deze ochtend even binnen in de spreekkamer van de bibliotheek in het Deventer stadsdeel Colmschate. Daar leidt oud-bankmedewerker Miny Kloosterboer sinds kort wekelijks het inloopspreekuur over bankzaken. Het spreekuur is onderdeel van een gezamenlijke proef van de ABN Amro, Rabobank en ING die tot eind dit jaar loopt. In de bibliotheken van Rotterdam (Centrum), Utrecht (Overvecht) en Deventer (Colmschate) helpen gepensioneerde bankmedewerkers kwetsbare mensen met bankieren.

Het past in een trend waarbij de bieb, als huiskamer van een dorp of stad, ook een plek wordt voor hulp bij financiën, digitale overheid en taallessen. Het kabinet trekt de komende jaren tientallen miljoenen euro’s extra uit voor openbare bibliotheken. Gemeenten krijgen gekoppeld aan dat geld een zorgplicht voor de bieb. De openbare bibliotheek kan volgens het kabinet een belangrijke rol spelen in het vergroten van kansengelijkheid.

Vrijwilliger Miny Kloosterboer (70) weet met haar 40 jaar lange werkervaring bij de ABN Amro wel raad met de vraag van De Jong. “Ik heb voor u een cursus om u een beetje te helpen in de digitale wereld”, oppert ze. Kloosterboer geeft wat folders mee en een telefoonnummer. “We kunnen ook samen bellen?” De oudere dame schudt haar hoofd. “Dat kan ik zelf.”

Vier miljoen digibeten

De bibliotheek in Deventer staat nog altijd vol met boeken, maar daar draait het al lang niet meer alleen om. Ongeveer vier miljoen mensen in Nederland kunnen de digitale ontwikkelingen nauwelijks bijbenen. Als informatie- en adviespunt krijgt de bieb de laatste jaren een nieuwe, waardevolle functie. Kwetsbare groepen zoals ouderen, laaggeletterden of mensen met een migratieachtergrond vallen door de digitalisering en het wegvallen van fysieke kantoren regelmatig tussen wal en schip.

Hetty Odenthal van de Bibliotheek Deventer wijst op het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheken, waar je terecht kunt voor allerlei digitale overheidszaken zoals DigiD. Of de cursus over de smartphone die vol zit.

Het gaat over meer dan alleen digitale zaken. In een andere bibliotheek iets verderop, in de Deventer wijk Keizerslanden, houdt de politie samen met handhavers een spreekuur over veiligheid en leefbaarheid. De lokale woningcorporatie komt in de bieb voor een spreekuur over huren en wonen, en professionals helpen wekelijks mensen met geldzaken.

‘De overheid legt veel bij ons neer’

De coronacrisis onderstreept het belang van een fysiek punt. “We zagen het met de QR-code, het vaccinatiebewijs”, zegt Odenthal. “De GGD stuurde mensen door naar de bibliotheek om te helpen.” Sindsdien neemt de populariteit van bibliotheken als vraagbaak toe. Het is een misverstand dat alleen ouderen langskomen, of laaggeletterden. “Het zijn soms ook hoger opgeleiden, mensen die bijvoorbeeld hun partner verloren die alles voor hen deed.”

De vraag is hoe ver de bieb moet gaan met het bieden van hulp. Zijn het sluiten van een bankkantoor, of politiebureau en de ontoegankelijke digitale overheid problemen die de bibliotheek voor hen moet oplossen? Odenthal: “De overheid legt veel bij ons neer en ik vraag mij af of er genoeg oog is voor kwetsbare groepen. Maar dan moeten wij dat stukje overheid maar overnemen.”'

Mevrouw De Jong wilde niet met haar voornaam in de krant uit angst voor oplichters. Haar volledige naam is bekend bij de hoofdredactie.

