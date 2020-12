Derya Selvi (43) vergeeft de Belastingdienst nu de toeslagenaffaire is afgehandeld: ‘Het voelt onwerkelijk’

Het afgelopen jaar liep anders dan gedacht, plannen en verwachtingen moesten worden bijgesteld. Maar een nieuw jaar biedt nieuwe hoop. Derya Selvi (43) uit Almere is van plan de Belastingdienst te vergeven nu haar dossier in de toeslagenaffaire is afgehandeld.

Op de valreep van 2020 is er veel gebeurd, hoe begint 2021 voor jou?

“Met een gevulde bankrekening en vol goede moed. Het is mijn eigen geld dat me met dwang is afgenomen, maar toch. Het gaat niet enkel om geld, maar het heeft ook een belangrijke symbolische betekenis: ik kan nu eindelijk een nieuwe start maken.”

Hoe ga je die nieuwe start vormgeven?

“Het voelt onwerkelijk. Er is een enorme last van mijn schouders afgevallen. Ik heb mezelf voorgenomen om in 2021 de betrokken ambtenaren en bewindslieden te vergeven. Ik ben heel lang boos op hen geweest, woedend zelfs. Ik heb gescholden en gevloekt om het onrecht dat ons als ouders is aangedaan.

Afgelopen juli ben ik ingestort. Ik kon letterlijk niet eens meer bewegen. Ik dacht dat ik een beroerte had, maar het bleek een burn-out omdat ik jarenlang op mijn tandvlees heb gelopen en door ben gegaan. Als ik nu boos blijf, draagt dat niet bij aan mijn herstel. Daarom moet ik nu voor mezelf kiezen. Het geld dat we ontvangen ga ik zeker niet opmaken. Door alle financiële zorgen ben ik minimalist geworden: ik heb weinig spullen nodig. Het geld leg ik hoofdzakelijk opzij voor de toekomst van mijn kinderen van 16 en 19 jaar. Een deel van het geld geven we aan goede doelen, ik voel me gezegend dat ik wat terug kan doen voor een organisatie als de voedselbank.”

Wat wil je komend jaar bereiken?

“Hoewel mijn dossier is afgehandeld, is het nog niet voorbij. Ik moet nog naar de commissie werkelijke schade omdat ik nog een restschuld heb door de gedwongen verkoop van mijn woning. Maar ik heb er vertrouwen in dat het nu eindelijk goed komt. In 2021 wil ik me vooral op mijn eigen toekomst en nieuwe carrière richten. Ik werk nu nog bij de burgerlijke stand, maar ik wil bewindvoerder worden. Ik heb gezien wat er allemaal mis kan gaan als je schulden hebt. Ik heb een Turkse achtergrond en ik zie om me heen dat een taalachterstand de problemen soms nog groter kan maken dan ze al zijn. Daarom wil ik me juist op die groep gaan richten. Ik hoop dat ik een opleiding kan volgen en bij een werkgever ervaring op mag doen om daarna als zelfstandig bewindvoerder aan de slag te gaan.”

Lees ook

Het roer om in 2021: Dit stel emigreert naar Bali om weeskinderen te helpen

Ivette (40) en Jeroen (47) Langeveld willen er een tehuis voor meisjes uitbreiden.