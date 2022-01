Dertig burgemeesters luiden noodklok over coronabeleid: ‘Logica is zoek, en de zorg moet op de schop’

Het coronabeleid dreigt steeds meer te ontaarden in chaos, schrijven de burgemeesters in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer. De situatie is ‘bijna onhoudbaar’ vinden zij, ook omdat zij als handhavers van veel coronamaatregelen steeds meer tegenover hun burgers en ondernemers komen te staan. “We willen juist in deze moeilijke tijd een beschermende arm om onze inwoners en ondernemers kunnen slaan”, schrijven ze. Nu worden ze te veel gedrukt in een onmogelijke rol, die van de repressieve overheid, vinden zij. “Het is feitelijk onmogelijk maar ook rechtstatelijk onwenselijk om met repressie Nederlandse burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van de maatregelen.” De brief is ondertekend door de burgemeesters van de vier grote steden, maar ook door de bestuurders van kleinere gemeenten, als Amersfoort, Alkmaar, Venlo, Terneuzen, Almere en Schiedam.

Regels moeten ‘voorspelbaar, logisch en redelijk’ zijn

De burgemeesters willen dat de gezondheidszorg zo wordt ingericht dat de ‘vrije samenleving niet of zo min mogelijk wordt gehinderd’ door het rondwarende virus. Als het toch nodig is om in te grijpen, dan moeten de beperkende regels ‘voorspelbaar, logisch en redelijk zijn’. Dat ging bijvoorbeeld met het mondkapje mis, de regels daarvoor wijzigden nogal snel.

Het kabinet moet dan ook het belang van de gezondheidszorg afwegen tegen de schade voor de rest van de samenleving. “Onderwijs, publieke voorzieningen, en ontmoetingsplaatsen (cultuur, horeca, buurthuizen) schragen onze samenleving en dienen altijd open te zijn.”

Logica is zoek

“We willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt door ongelijke en selectieve handhaving (horeca oogluikend open laten gaan en de theaters niet).” De logica in het huidige beleid is zoek, ook omdat de instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. De afgelopen week worstelden diverse burgemeesters vaak openlijk met het al dan niet toestaan van horeca-acties of de protesten in de cultuursector.

De noodkreet van de burgemeesters komt op een saillant moment: ze voeren hiermee de druk op op het kabinet, dat beloofde eind deze maand met een langetermijnstrategie te willen komen.

