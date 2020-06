Derksen spreekt van een slechte grap en gaat niet door het stof. ‘Tekenend voor het racismedebat in Nederland’

Een charmeoffensief. Zo noemt Chanel Lodik de uitzending van voetbaltalkshow Veronica Inside maandag. Ze is eigenaar van Meer kleur in de media, dat journalisten en redacties adviseert over diversiteit en representatie. “Een racistische grap moet gewoon kunnen, was de overheersende boodschap.”

Strafrechtadvocaat Natacha Harlequin en oud-profvoetballer Dries Boussata schoven maandag aan bij de talkshow voor een speciale uitzending over racisme. Het was een reactie op de ophef rond Johan Derksen, die rapper en activist Akwasi vorige week vergeleek met zwarte piet. Derksen opende de uitzending met een duidelijke boodschap: een spijtbetuiging van zijn kant zat er niet in. “Ik trek het boetekleed niet aan, ik ga niet door het stof.”

Het gesprek dat zich daarna ontvouwde, is volgens media-adviseur Lodik representatief voor het racismedebat in Nederland. Zo zegt Derksen dat zijn uitspraak niet racistisch was, omdat hij het niet zo bedoelde. Hij noemt het aan tafel ‘een slechte grap’. Dat hij er mensen mee kwetst, verdwijnt daarmee uit beeld, zegt Lodik. “Hoe een uitspraak bedoeld is, weegt dus nog altijd zwaarder dan hoe die aankomt.” De media-adviseur vindt dat Derksen zich beter anders had kunnen opstellen. “Als ik in een kroeg op iemands teen trap en die persoon heeft pijn, dan bied ik toch ook mijn excuses aan, ook al was het niet mijn bedoeling?”

‘Het had ook anders kunnen lopen’

Advocaat Natacha Harlequin daarentegen kijkt tevreden terug op de uitzending waarin zij zelf te gast was: “Mijn doel was om in gesprek te gaan over een ongemakkelijk onderwerp. En dat is gelukt.” Dat Derksen geen excuses maakte, was volgens verwachting, zegt Harlequin. “Mijn boodschap was: heb empathie, zie de pijn van de ander. Ik zag in zijn ogen dat die woorden landden. Dat was voor mij genoeg.”

Volgens de advocaat was de uitzending niet bedoeld als goedmakertje. “De discussie was helemaal niet voorbereid. Het had dus ook heel anders kunnen lopen – dat vind ik alleen maar dapper.”

Harlequin is blij dat ze met haar optreden een breder publiek bereikt, ook al is dat het niet altijd met haar eens. Ze hoopt dat groepen met uiteenlopende standpunten vaker met elkaar kunnen praten. “Alsjeblieft, ga met elkaar in gesprek, ook al is het pijnlijk en ongemakkelijk. Betrek alle groepen in dit debat. Racisme is niet alleen iets wat de linkse hoeken van de samenleving treft.”

Johan Derksen ís geen racist, maar snapt niet wanneer hij te ver gaat

Hij hád kunnen zeggen dat hij het begreep. Nu keken 1,7 miljoen mensen via een speciale aflevering van ‘Veronica Inside’ naar een starre man, die alleen met zijn ogen blijk gaf van inzicht dat hij kennelijk mensen kwetst zonder het door te hebben.