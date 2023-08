Derdelanders uit Oekraïne demonstreren: ‘Bommen vragen niet naar je paspoort’

“Dezelfde oorlog, dezelfde rechten.” Ingewikkeld is de boodschap niet waarmee de 38-jarige Isaac Awodola deze vrijdagochtend voor het IND-hoofdkantoor in Den Haag staat. “De bommen die op Oekraïne vallen vragen niet naar je paspoort”, zegt hij. “Iedereen die moet vluchten, verdient gelijke bescherming.”

Zo simpel is de praktijk niet. Awodola behoort tot een groep die in het Haagse ambtenarenjargon ‘derdelanders’ heet. Het zijn mensen die na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een veilig heenkomen in Nederland zochten, maar zelf geen Oekraïner zijn. Ze studeren veelal nog en komen oorspronkelijk uit landen als Marokko, India en Turkmenistan. Of, in het geval van Awodola, uit Nigeria.

De afgelopen anderhalf jaar behandelde de Nederlandse overheid alle uit Oekraïne gevluchte mensen gelijk: ze kregen een tijdelijke verblijfsstatus, in afwachting van het verdere verloop van de oorlog. Maar voor de ongeveer drieduizend ‘derdelanders’ houdt deze regeling per 4 september op. Zij hebben de keuze: asiel aanvragen in Nederland of vrijwillig vertrekken naar het geboorteland, met een premie van vijfduizend euro.

‘Vijfduizend euro helpt niet’

Awodola peinst er niet over om Nederland te verlaten en kans op asiel heeft hij als Nigeriaan niet. Over negen dagen wacht, vermoedelijk, de illegaliteit. Voor iemand die zes jaar in Odessa heeft gewoond en zijn toekomst in Oekraïne zag, is dat een angstig vooruitzicht. Op 4 september vervalt hier zijn recht op opvang en medische zorg. “Ik weet wat je me gaat vragen. Waarom ga ik niet terug naar Nigeria? Ik ben daar zes jaar niet geweest, ik heb er niets te zoeken. Vijfduizend euro helpt mij niet.”

De demonstratie voor de deur van de immigratiedienst is een idee van Karim Samaa (23), een geboren Marokkaan. In Oekraïne studeerde hij voor tandarts, totdat het Russische leger binnenviel. Hij is, net als de andere derdelanders, de Nederlandse overheid zeer dankbaar voor de wijze waarop zij begin vorig jaar zijn opgevangen. Maar inmiddels voelt hij zich gediscrimineerd, vertelt hij. “De overheid is van gedachten veranderd. Waarom? Wat hebben wij misdaan?”

Wachten op uitspraak

Samaa wijst op de juridische procedures die nog lopen bij rechtbanken. Daaruit moet duidelijk worden of de staat de tijdelijke bescherming van deze groep wel mag stopzetten. Ook de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, moet hier nog uitspraak over doen.

De aanwezige derdelanders hopen dat het demissionaire kabinet zich nog bedenkt. “Laat de overheid wachten op de rechters, dat is toch niet te veel gevraagd”, zegt Samaa. “We zijn helemaal niet van plan om ons in Nederland te vestigen, we willen terug naar Oekraïne, zodra het kan.”

