Derdelanders mogen toch in opvang blijven na dagen van ‘onnodige onrust’

Vluchtelingen uit Oekraïne komen voorlopig niet op straat te staan, garandeerde demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (asiel en migratie) zaterdagavond. Zij mogen in de asielopvang blijven zolang niet zeker is of Nederland hun tijdelijke bescherming mag opheffen.

Daarmee komt voorlopig een einde aan de onzekerheid voor de zogenoemde derdelanders. Het gaat om zo’n 2200 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar zelf niet de Oekraïense nationaliteit bezitten. Zij werkten of studeerden ten tijde van de Russische inval op een tijdelijk visum.

Vaak afkomstig uit veilige landen

In Nederland werden zij aanvankelijk opgevangen zoals alle andere Oekraïense vluchtelingen, maar omdat de derdelanders doorgaans uit veilige landen in Afrika of het Midden-Oosten komen, wilde het kabinet hun bescherming per 4 september stopzetten. Dat zou betekenen dat ze op straat komen te staan tenzij ze alsnog asiel zouden aanvragen.

Dat plan is nu in de ijskast gezet. De Raad van State buigt zich momenteel over de vraag of Nederland daadwerkelijk de bescherming van deze doelgroep mag stopzetten. Een uitspraak van de hoogste rechter wordt op zijn vroegst in november verwacht. ‘Om helderheid te scheppen’ besloot de staatssecretaris zaterdagavond om tot die tijd niets aan de huidige opvangregels te veranderen.

“Dit betekent concreet dat derdelanders tot de uitspraak in Nederland mogen blijven en recht houden op de voorzieningen en rechten, zoals die gelden voor vluchtelingen uit Oekraïne,” zegt Van der Burg. “Maar het kabinet staat nog steeds achter zijn standpunt dat de beëindiging van het verblijf van derdelanders juridisch juist is.”

Kabinet creëerde ‘onnodige onrust’, aldus VluchtelingenWerk

Volgens stichting VluchtelingenWerk had het kabinet ‘onnodige onrust’ kunnen voorkomen door te wachten op een definitieve uitspraak van de hoogste rechter. De organisatie ziet in het handelen van het kabinet een trend waarbij ‘de wettelijke grondslag van het beleid geen doorslaggevende rol meer lijkt te spelen’ als het gaat over vluchtelingen.

De afgelopen weken stapten derdelanders al massaal naar de bestuursrechter, bleek uit een inventarisatie van Trouw. Vluchtelingenwerk schat dat in die tijd ‘honderden’ derdelanders zo’n zaak hebben aangespannen.

Rechtbanken kampen met hausse aan zaken rond derdelanders

Een grote groep derdelanders klopte de afgelopen dagen aan bij de rechter. In alle zaken zal de rechter beslissen dat ze voorlopig mogen blijven, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.