Den Haag ziet klinkende cash in de toerist

Op warme zomerdagen is de groeiende populariteit van Den Haag het beste merkbaar, zegt Martijn Balster, fractieleider van oppositiepartij PvdA. Auto na auto schittert dan bewegingsloos onder de zinderende zon.op het asfalt. “Den Haag is een trechter. Bij goed weer komt het verkeer uit het oosten en gaat het naar strand van Scheveningen”, zegt Balster.

Natuurlijk: Den Haag is geen Amsterdam. Rond het Binnenhof geen lallende toeristen op bierfietsen. Het aantal buitenlandse bezoekers dat een nacht in de stad doorbrengt, ligt dertien keer zo laag als in de hoofdstad.

Maar ook in Den Haag neemt de stroom bezoekers uit binnen- en buitenland snel toe. In de afgelopen vier jaar groeide het aantal toeristen dat een bed reserveerde met bijna een derde, terwijl buitenlandse media Den Haag nu pas lijken te ontdekken. The New York Times en CNN tipten Den Haag deze zomer als alternatief voor het overvolle Amsterdam: wel de architectuur en de musea, niet de mensenmassa.

Spaargeld opmaken

De stad juicht de aanwas toe. Wethouder Richard de Mos wil Rotterdam voorbijstreven als tweede meest bezochte stad van het land. Hij ziet graag dat gezinnen hun spaargeld komen opmaken aan het Scheveningse strand, en zo de Hagenaars aan het werk houden. De komende jaren mikt de wethouder op een groei van bestedingen door toeristen van 7 procent per jaar.

Van grote overlast is geen sprake, zegt directeur Marco Esser van The Hague & Partners, de organisatie die zich bezig houdt met de promotie van Den Haag. Daar is Den Haag volgens hem niet het type stad voor. “We zetten in op kwaliteit. Den Haag is de stad van vrede en recht, met koninklijke allure en met een hoogwaardig cultureel aanbod.” Dat trekt een ander type bezoeker aan, zegt hij: gezinnen en andere toeristen die de drukte en het hoogseizoen liever mijden dan opzoeken.

Alleen vergeet Den Haag in zijn enthousiasme dat toerisme ook negatieve gevolgen met zich meedraagt, zegt de lokale oppositie.

Dollartekens

“Het is een heel positief verhaal van de wethouder. Deels begrijp ik dat. Met de inkrimping van het ambtelijk apparaat is Den Haag naarstig op zoek naar groei van de werkgelegenheid. Maar in de plannen is wel heel beperkt of eigenlijk geen aandacht voor de neveneffecten”, zegt Balster. Hij wijt dat gebrek aan aandacht aan ‘dollartekens’ in de ogen van wethouder en coalitie.

Als voorbeeld noemt Balster het soms muurvast staande verkeer. Die verkeerscongestie veroorzaakt nu al veiligheidsrisico’s. Zo gaat het Scheveningse vuurwerkfestival dit jaar niet door, mede door het ontbreken van de garantie dat hulpdiensten door het verkeer zouden kunnen navigeren. Verder denkt Balster aan de kwalijke gevolgen van Airbnb: overlast door feestvierende toeristen in woonwijken en extra concurrentie op de woningmarkt.

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij vraagt zich af of Den Haag een echt plan nodig heeft om meer toeristen te trekken. De toeristen komen toch wel, zegt hij. “We moeten dealen met de groei die we krijgen. Maar Den Haag jaagt het nog wat extra aan.”

Te weinig hotelkamers

De stelling dat toeristen toch wel komen, klopt niet, reageert Esser. “De groei stagneert, omdat er te weinig hotelkamers zijn.” In de zomermaanden is de bezetting van de kamers nu hoger dan 90 procent, legt hij uit.

Dat Den Haag nu moet nadenken over toekomstige overlast, is Esser met Balster en Bos eens. Hij doet een paar voorzetten: meer hotelkamers om de groei van Airbnb af te remmen, verplichte variatie in het winkelaanbod om straten vol kaas- en nutellawinkels te voorkomen, en wellicht een preventief verbod op de bierfiets.

Maar eigenlijk zijn dat zorgen voor later, zegt hij. Voorlopig valt het in Den Haag met de hinder nog reuze mee. “Amsterdam is sex, drugs en rock-’n-roll. Wij hebben dat imago niet.”

