Den Haag zet scootmobiel toch niet op schildpadstand

Gonny Tafuni rijdt ermee naar haar vrijwilligerswerk, vrienden en het zwembad. Dankzij haar snelle scootmobiel komt de 77-jarige Haagse overal in de Hofstad, en staat ze haar mannetje tussen de e-scooters en elektrische fietsen op het fietspad. Het zorgt ervoor dat ze ondanks haar leeftijd en heupprotheses het leven leidt van een kwieke zestiger, zegt ze lachend.

Maar de afgelopen twee jaar kwam daar een hoop onzekerheid bovenop. In 2020 startte de gemeente Den Haag namelijk een proef: nieuwe scootmobielen kregen een begrenzing van acht kilometer per uur, dubbel zo langzaam als de oudere modellen. Sinds dat moment was Tafuni bang dat haar snelle driewieler het zou begeven, of zoals ze zelf zegt: door de hoeven zou zakken. “Een langzamere scootmobiel zou mijn sociale leven enorm verschralen, want ik kan minder ver rijden en daardoor minder afspraken maken.”

‘Zeer waarschijnlijk’ niet verlengd

Donderdag demonstreerden Tafuni en enkele tientallen andere scootmobielgebruikers tegen het Haagse beleid. Binnenkort loopt de tweejarige pilot af, en dus moet de gemeente besluiten of het beleid voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Tegenstanders wilden dat koste wat kost voorkomen, want langzame voertuigen zouden een flinke aanslag zijn op hun bewegingsvrijheid.

Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) maakte voor het oog van de toegesnelde pers pas op de plaats. Nog voordat de tegenstanders konden inspreken in de gemeenteraadsvergadering, meldde ze aan Trouw dat de proef ‘zeer waarschijnlijk’ niet wordt verlengd. Had ze wel voet bij stuk gehouden, dan was ze later die dag waarschijnlijk alsnog terechtgewezen door een breedgesteunde motie in de gemeenteraad.

Onorthodoxe bezuinigingen

Het voorbeeld is tekenend voor de soms onorthodoxe manieren waarop gemeenten kosten willen besparen. Veel gemeenten zitten krap bij kas, en dat worden er de komende jaren naar verwachting alleen maar meer. Vanaf 2026 krijgen gemeenten vijf miljard euro minder van de Rijksoverheid. Dat heeft nu al impact: de nieuw aangestelde colleges maken immers een begroting voor vier jaar. Een kwart van de gemeenten denkt die meerjarenbegroting niet rond te krijgen.

Ook Den Haag zit in financieel zwaar weer. De gemeente moest de afgelopen jaren miljoenen bezuinigen op onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het potje waaruit ook de huur van de scootmobielen wordt betaald. Dat is in Den Haag een forse kostenpost, want de stad achter de duinen is tevens de ongekroonde scootmobielenhoofdstad van het land. Er zoeven hier zo’n zevenduizend elektrische wagentjes rond, veel meer dan in bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam.

Trage scootmobiel, minder schade

Wethouder Parbhudayal hoopte met de snelheidsverlaging een klein beetje op die torenhoge zorguitgaven te beknibbelen. Haar redenering: tragere scootmobielen gaan veel langer mee en brengen minder onderhouds- en reparatiekosten met zich mee. Bovendien veroorzaken ze minder schade, want gebruikers raken bij een lagere snelheid minder snel betrokken bij een ongeval.

Na de felle kritiek moet ze hier nu op terugkomen. De gemeente heeft namelijk geen idee of de maatregel wel echt besparend werkt. “Het effect op onderhouds- en reparatiekosten is op deze termijn nog onvoldoende zichtbaar om daar een concrete besparing te zien”, valt te lezen in antwoord op raadsvragen van de SP.

Proefballonnetje

Vermoedelijk is er helemaal geen besparing, meent onder meer Margreet Roemeling van belangenorganisatie Voorall. Zo betaalt de gemeente voor de huur van een trage scootmobiel evenveel als voor een sneller voertuig, en lopen langzame voertuigen op het fietspad eerder meer dan minder risico op een ongeluk. En de onderhoudskosten? “Volgens scootmobielverhuurder Medipoint hebben tragere modellen juist meer onderhoud nodig, omdat ze langer onderweg zijn.”

Al is dit proefballonnetje uit elkaar gespat, de verantwoordelijke wethouder ziet het niet als motie van afkeuring om creatief naar de gemeentelijke zorguitgaven te blijven kijken. “Ik vind het belangrijk dat we als college wel de mogelijkheid behouden om pilots te blijven doen. Dat is beter dan dat je iets zomaar laat gebeuren.”

Gebruiker Gonny Tafuni is blij met het resultaat van de demonstratie. “Ik kan me prima voorstellen dat minder ondernemende ouderen voldoende hebben aan een langzaam voertuig, maar geef mij de optie om door te rijden.”

