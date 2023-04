Den Haag juicht na vrijspraak De Mos. ‘Dit verandert de wereld, we horen er weer bij’

Meegereisde aanhangers van Richard de Mos vieren de vrijspraak van hun voorman als een nieuw begin.

Op de trappen van de rechtbank in Rotterdam maakt Toi van Gelder (73) een woordpuzzel. De wachtrij voor belangstellenden bij de uitspraak in de zaak tegen Richard de Mos duurt haar te lang. Van Gelder wacht met aansluiten tot de meesten binnen zijn. Eerst een verticaal woord met de letter m, Van Gelder hoopt ervan te kalmeren. “Vandaag bepaalt alles”, zegt ze met een ‘Hart voor Den Haag’-sjaal om. “Als het misgaat is dit voor altijd de corrupte partij. Welke goede jonge politicus wil zich daarbij aansluiten? Samenwerken met anderen gaat niet meer.”

Het merendeel van het groepje aanhangers waar Van Gelder bij hoort, zit al op de publieke tribune van de rechtszaal. Vrijdagochtend vertrokken ze om acht uur met de bus vanaf het stadhuis in Den Haag. Onderweg wordt er geen muziek gedraaid, mannen en vrouwen praten rustig met elkaar over de rechtszaak. Van Gelder kijkt uit het raam. Kan Richard de Mos bij een veroordeling eigenlijk aanblijven als raadslid, vraagt een jongen zich af. De man op de stoel achter hem antwoordt niet, maar maakt een Haags geintje. Een vrouw die hij kent is ‘zo dom dat ze nog een boek nodig heeft om een eitje te koken’. Het dempt de spanning, de bus bulderlacht.

Voor de beveiligingspoortjes van de rechtbank loopt Van Gelder uiteindelijk toch achter de rest aan. Opschieten, beveelt ze de mensen voor haar. Het lijkt verdorie wel of we naar ADO gaan, reageert een man. Dit grapje kan de spanning niet meer wegnemen. “Schiet nou maar op”, zegt Van Gelder. “Ik hou het niet meer.”

Tranen en vuisten

Tien minuten duurt het voordat de rechter genoeg van het vonnis oplepelt voor een eerste glimlach bij de aanhangers van De Mos. De eerste tussenconclusie wijst een beschuldiging van het OM af. Van Gelder zit voorovergebogen, haar neus bijna tegen het glas van de publieke tribune. Grote Haagse mannen, met grote buiken en grote handen houden het niet droog. Ook de ogen van Van Gelder zijn rood. Kan het dan toch goedkomen?

Anderhalf uur later staat iedereen. Vrijspraak. Richard de Mos lijkt uiteen te barsten van emoties. Hij balt zijn vuisten naar de tribune, kippenvel en kabaal vullen de zaal. Iedereen rent naar buiten, om elkaar te omhelzen. Van Gelder heeft vuurwerk in haar hand, voor het moment dat De Mos naar buiten komt. “Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt ze. “Dit verandert de wereld, we horen er weer bij.”

Overal groen-geel

Als De Mos, met groene-gele sjaal, de zon instapt knispert het groen-gele vuurwerk. Van Gelder zegt dat Hart voor Den Haag recht heeft op wethoudersplekken. Ze hoopt dat de andere partijen deze de komende tijd overdragen. “Of je nu voor of tegen De Mos bent”, zegt ze als het vuurwerk uit is, “het is een mooie dag voor de stad, de grootste partij is geen criminele organisatie. De democratie kan weer draaien.”

De Hart voor Den Haag-partijlimousine komt voorrijden. Uit de auto klinkt campagnemuziek. Ray van Drunick, de stadsdeelvoorzitter van de wijk Escamp, danst over de stoep. “Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht”, roept hij. Als de euforie wat gaat liggen, neemt Richard de Mos zelf het woord. Hij knijpt een man in grijs pak stevig in de schouder. “Deze ondernemer wil ons graag trakteren op een patatje, hier om de hoek.” De Mos lacht en steekt zijn handen in de lucht. “En nee, daar doen wij niets voor terug!”

