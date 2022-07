Demonstrerende boeren blijven distributiecentra blokkeren. ‘Lege schappen? Laat het maar een keer gebeuren’

Bij de viskraam staat het rijen dik met hongerige boeren en andere nieuwsgierigen. “Eet een kwal en luister niet naar Van der Wal”, staat op een spandoek boven de kraam. De nieuwe haringen zijn niet aan te slepen naast het distributiecentrum van Albert Heijn op een industrieterrein in Zwolle. Boeren staan er met grote trekkers en landbouwvoertuigen, overal wapperen omgekeerde Nederlandse vlaggen

Op de toegangsweg staan een paar vrachtwagens die nog altijd wachten om door te kunnen rijden, hoewel de meesten inzien dat het ijdele hoop is. Op een afstandje kijken een paar politieagenten toe, maar ze leggen de boeren geen strobreed in de weg. De sfeer is gemoedelijk. “Niemand heeft ons nog gevraagd om weg te gaan, zelfs de manager van Albert Heijn niet die hier net rondliep”, reageert een akkerbouwer uit de polder enigszins verbaasd.

Twintig blokkades bij distributiecentra

Sinds maandagochtend 05.00 uur blokkeren de boeren de toegangswegen naar het distributiecentrum. Ze zijn aan het einde van de middag nog niet van plan om snel te vertrekken. De boeren kwamen vannacht al bij elkaar op een afgesproken locatie waarna het strijdplan werd geopenbaard. Het platleggen van 28 van de 35 distributiecentra in het land was het doel. De boeren kwamen aardig ver. Minstens twintig centra door het hele land zijn geblokkeerd door grote trekkers.

In Zwolle wil geen boer openlijk reageren op de bezetting. Volgens verschillende boeren is gezamenlijk afgesproken om geen journalisten te woord te staan, omdat ze toch ‘alleen maar leugens’ vertellen en ‘alles verdraaien’. De meeste boeren houden zich aan dat protocol en verwijzen naar een persconferentie van de boeren die maandagmiddag plaatsvond in Utrecht. Afgevaardigden van de boeren dreigden daar met meer soortgelijke opties.

Volgens de boeren in Zwolle die anoniem willen blijven is de grootste reden om juist distributiecentra te blokkeren het genereren van impact. Het past in het gezamenlijke doel om het land plat te leggen uit onvrede over de stikstofplannen. Ze willen laten zien hoe belangrijk boeren zijn en verwijzen naar hun spandoek “Geen boeren, geen eten”. Daarnaast klinkt veel onvrede over de grote marges die tussenhandelaren en supermarkten opstrijken en hoe weinig voor de boeren overblijft.

Supermarkten: ‘Wij zijn geen partij’

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten, vreest intussen voor een miljoenenschade als de blokkades langer aanhouden. Het CBL riep protesterende boeren maandag op om de blokkades van distributiecentra op te heffen. In een verklaring staat dat supermarkten al grote gevolgen ondervinden. “Supermarkten doen er alles aan de winkels bevoorraad te houden”, aldus een woordvoerder.

“Maar wanneer dergelijke blokkades langer aanhouden, kan dit betekenen dat de dagelijkse boodschappen niet meer gedaan kunnen worden.” Niet alle supermarkten zijn tegen de boerenblokkades. Een eigenaar van de Plus-supermarkt in Tubbergen liet publiekelijk weten achter de acties te staan. Lege schappen? “Laat het maar een keer gebeuren”, meldt de eigenaar in een Facebookpost.

Het CBL benadrukt geen partij zijn in het stikstofdebat. “Dit is iets tussen de overheid en de boeren.” Daarom vraagt het CBL justitie en politie stevig in te grijpen en de blokkades op te heffen. Mogelijk komen er schadeclaims tegen boeren.

