Demonstrerende boeren bij huis minister Van der Wal, op meerdere plekken acties tegen stikstofplannen

Minister Christianne van der Wal is in gesprek gegaan met de tientallen boeren voor haar huis. Dat zegt een woordvoerder van de minister.

Actiegroep Voll Gass claimt achter de actie te zitten. Op videobeelden van een van de aanwezigen is te zien dat tientallen mensen naar het huis zijn gekomen en dat er tractoren staan geparkeerd. De politie is aanwezig en laat weten dat het ter plekke rustig is. “Wij ondernemen geen actie. We houden een oogje in het zeil of er geen strafbare dingen plaatsvinden”, aldus een woordvoerder.

In een verklaring die een woordvoerder van Voll Gass verspreidde, uitte de groep zijn onvrede over de stikstofplannen. De actiegroep schreef daarin over de minister dat “als zij een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook. Daarom rijdt een deel van Voll Gass, samen met een paar andere groepen, naar haar huis.”

De minister kreeg een brief namens ‘alle boeren van Nederland’, zo meldt Voll Gass, waarin haar “gezien de ontstane situatie per direct ontslag” wordt gegeven. De boeren zeggen zich niet gewenst te voelen en zeggen het vertrouwen in de minister op.

Even voor 22.00 uur is het bij het huis van de minister betrekkelijk rustig. Er staan ongeveer twaalf tractoren, een aantal boeren draagt spandoeken. Eentje heeft de tekst “Als we gaan, gaan we met zijn allen naar de kloten”. Een vijftal politiewagens is ook ter plaatse.

Stikstofplannen voor boeren ingrijpend

Minister Van der Wal stuurde vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag.

Boerenbelangenvereniging LTO laat weten de actie van de boeren af te keuren. “Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen”, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. “Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren”, aldus Van der Tak. “Dit is niet waardig en niet passend.”

Ook protest bij werkbezoek landbouwminister Staghouwer

Op meer plekken wordt vrijdag gedemonstreerd door de boeren tegen het stikstofbeleid. Een klein groepje van zo’n vijf boeren heeft vrijdagavond geprotesteerd bij een werkbezoek van minister Henk Staghouwer (landbouw) aan een boerenbedrijf in Snelrewaard (Utrecht), aldus een woordvoerder van de minister. Toen de protesterende boeren arriveerden, was de bewindsman net weg.

Het gebeurde rond 19.00 uur. Er waren toen nog wel ambtenaren van het ministerie van landbouw bij het bedrijf. De betogende boeren probeerden het terrein af te zetten. Na een gesprek konden de ambtenaren alsnog vertrekken.

Lees al het nieuws en duidingen rond de stikstofplannen van het kabinet in ons dossier.

Met trekkers naar Den Haag

Een andere groep boeren is vrijdagavond op tractoren onderweg vanuit Bathmen in Overijssel naar een niet nader genoemde locatie om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Er rijden op dit moment ongeveer twintig tractoren en zeven auto's mee in de stoet en zijn er meer groepen onderweg, aldus een van de mannen die meerijdt. Hij wil niet zeggen wat de eindbestemming is.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zei al te verwachten dat acties van boeren zouden ontstaan tegen het stikstofbeleid van de overheid.

Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem.