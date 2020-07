Demonstreren tegen de coronaregels: ‘Wat er nu gebeurt, is level Hongkong. Het einde van de democratie’

Overal op straat verschijnen hartjes. Terwijl de stoet door het afwisselend zonnige en bewolkte centrum van Amsterdam loopt, rennen een paar fanatiekelingen vooruit om ze met geel en roze stoepkrijt op de weg te tekenen. Pijlen wijzen de weg naar ‘vrijheid’, de hartjes symboliseren verbinding en een vreedzaam protest.

Op initiatief van de Amsterdamse club Stop Lockdown kwamen zondag zo’n tweehonderd mensen in de hoofdstad bijeen voor een protest tegen de coronamaatregelen. In tegenstelling tot de verboden demonstraties in Utrecht en Dordrecht kreeg deze mars wel groen licht, zegt organisator Hugo Gietelink. Hij wilde liever naar de Dam, maar moet genoegen nemen met het Jonas Daniël Meijerplein.

Vanaf daar loopt de groep achter een groot spandoek met de tekst ‘voor vrijheid, tegen spoedwet’ een rondje door de straten van het centrum. Hajo Dekhuizen is een van de voorgangers. “Ik protesteer normaal nooit”, zegt de blonde IT’er. “Maar wat er nu gebeurt, is level Hongkong. Het einde van de democratie. Die anderhalve meter en de noodwet moeten zo snel mogelijk van tafel. Als je het rationeel bekijkt, zijn er echt niet zoveel risico’s.”

‘Intimiderend’

Hoewel er veel politie op de been is, doen de demonstranten nauwelijks hun best om afstand te houden. Het lijkt de agenten weinig te kunnen schelen. Ook Annelies Gietelink, die zingend (wat officieel niet mag) en rinkelend met een tamboerijn voortstapt, krijgt geen reprimandes. Als eigenaar van een tangoschool maken de coronamaatregelen ernstige inbreuk op haar dagelijks leven, vertelt ze. “Ik ben weer open. Maar het hart van de sociale verbinding in het dansen is weggehaald. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik overal kan worden beboet als ik met een vriend of vriendin door de stad loop. Dat vind ik zeer intimiderend.”

Als de stoet op de terugweg is, duikt Willem Engel van Viruswaanzin op. Hij wordt begroet als een verloren zoon en krijgt prompt een groot applaus. Vrouwen willen met hem op de foto, in het publiek klinkt gefluit. Eenmaal terug op het plein slaan de Amsterdamse Gietelink en de Rotterdamse Engel de armen gebroederlijk ineen. Vanaf nu zullen er dagelijks acties plaatsvinden, waarschuwt Engel.

Hugo Gietelink kijkt tevreden terug op een mars zonder incidenten. “Dit is bedoeld om de spiraal van geweld te doorbreken”, benadrukt hij. “Schrijf dit maar op: de essentie van de zaak is dat liefde tussen mensen alleen maar in vrijheid kan bloeien. Hoe dicht mensen bij elkaar willen zijn, dat is een fundamentele drift. Dat laten we ons door niemand voorschrijven.”

Lees ook:

Toenemende onvrede over coronamaatregelen plaatst overheid in spagaat

Veiligheidsregio’s worstelen met de talrijke demonstraties tegen de ‘coronasamenleving’. Hoe moeten ze omgaan met de oplopende onvrede van deze groep?

Niet op het Malieveld, niet op het Museumplein. Dan maar demonstreren op het Pinkpopterrein?



In de grote steden worden demonstraties voor meer bewegingsvrijheid verboden. Wordt hier de Grondwet geschonden? Hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans wijst op de organisatorische gebreken van de manifestaties.