Demonstreren op de A12. ‘De acties van justitie hebben de toeloop alleen maar vergroot’

Hoe is het daar?

“Een voor een worden de demonstranten opgetild en in bussen gezet. Het gaat allemaal vrij gemoedelijk, ik zie geen verzet of fysiek geweld. Als het in dit tempo doorgaat zijn ze nog wel even bezig.

“Mensen werden al vanaf het begin opgeroepen weg te gaan, dat had geen effect. Maar nu de arrestaties zijn begonnen staan er rond de tunnelbak toch wel aanmerkelijk minder mensen. Ik schat ook in dat ongeveer de helft van de snelwegbezetters vrijwillig - als je dat vrijwillig kunt noemen - is vertrokken.”

De politie heeft ze toch redelijk lang hun gang laten gaan. Hoe is de sfeer tussen demonstranten en politie?

“De blokkeerders kwamen klokslag 12 uur de snelweg op, ik schat dat er op het hoogtepunt zeker 500 mensen op de snelweg stonden. Daaromheen stonden nog veel meer mensen.

“Na een minuut of twintig begon de politie te waarschuwen dat mensen moesten vertrekken, maar daar trokken ze zich helemaal niets vandaan. Ik stond achter twee mensen die rustig over voetbal aan het keuvelen waren, ook was er een man met twee noren op zijn rugzak en een Friesland-muts op zijn hoofd, die al ‘schaatsend’ aan kwam. Zo is de sfeer hier.”

“De politie werd met gejoel onthaald, maar echt sprake van spanning was er niet. De bussen om mensen in af te voeren stonden al vanaf het begin klaar. Ook daar laten mensen zich niet door intimideren.”

Je hebt daar wat mensen gesproken, zijn ze bang voor arrestaties?

“Opmerkelijk vind ik wel dat er mensen van Extinction Rebellion in gele hesjes rondlopen en mensen waarschuwen dat ze gearresteerd kunnen worden. Ze zien dat als hun taak om mensen te waarschuwen, maar ik zag daardoor nauwelijks mensen vertrekken.”

Er zijn eerder andere journalisten opgepakt tijdens demonstraties van Extinction Rebellion. Heb je het gevoel dat je je werk goed kunt doen?

“Ik hou me een beetje aan de rand, anders kan ik het niet goed zien. Er staat ook veel pers op de snelweg, waaronder veel fotografen, maar dat gaat allemaal prima.

“Ik zie ook waarnemers van Amnesty International, die in de gaten houden of het allemaal wel goed gedaan wordt.”

De afgelopen week zijn activisten gearresteerd voor opruiing, omdat ze mensen opriepen naar de blokkade te komen. Is deze demonstratie daardoor anders?

“Het begon natuurlijk met de directeuren die aankondigden te komen, dat ging met name over het recht op demonstratie. Daar zie ik nu niets van terug, alle spandoeken gaan over het klimaat. Maar ik begreep van Extinction Rebellion dat dit hun vijfde blokkade is, bij de laatste waren er 300 mensen. Nu hebben zich ruim 1100 mensen aangemeld. Of die er allemaal zijn weet ik niet, maar je zou kunnen zeggen dat de acties van justitie de toeloop juist enorm hebben vergroot.”

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion blokkeert de A12 tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. Beeld ANP

