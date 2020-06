‘Demonstratieweekend’ lijkt (nog) mee te vallen: Politie schaalt crisisteam af

De politie kantelt de prognose voor dit weekend flink: er wordt niet langer rekening gehouden met ‘grootschalige protesten die de rechtsorde verstoren‘, zegt een woordvoerder. Dat komt omdat veel demonstraties zijn verboden of niet doorgaan.

Aanvankelijk stond dit weekend te boek als alarmfase 1: de politie registreerde zeker dertig demonstraties, groot en klein en verspreid door het land, tegen de coronamaatregelen. Met als meest in het oog springend de protesten zaterdagmiddag op de Dam en zondag op het Malieveld in Den Haag.

En dan is er ook nog de dreiging van rellen, zoals in Helmond. De burgemeester kondigde voor afgelopen nacht de noodverordening af, omdat door jongeren werd opgeroepen tot geweld en het verstoren van de openbare orde. Twee jonge mannen werden vrijdagavond aangehouden met een mes. Eerder deze week vond er al een illegale bokswedstrijd plaats in de Brabantse stad.

Om grote ongeregeldheden dit weekend in de kiem te kunnen smoren tuigde de politie daarom een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) op. Dat is een landelijke commandopost voor crisissituaties, zoals grootschalige verstoringen van de rechtsorde. De NSGBO wordt ingezet bij gebeurtenissen die de gebieden van regionale politie-eenheden overschrijden, zoals afgelopen najaar met de boerenprotesten.

‘We willen geen herhaling van de rellen van vorige week’

Maar de vooruitzichten dit weekend zijn gekanteld, en daarom is de NSGBO vrijdagavond weer afgeschaald. Daar is een eenvoudige verklaring voor, legt een politiewoordvoerder uit. De actiegroep Virus Waanzin riep demonstranten op in plaats van lokaal actie te voeren, zondag gezamenlijk in Den Haag te demonstreren tegen de anderhalvemeterregel en ‘voor de terugkeer naar een tijd waarin vrijheid nog normaal was’.

Ware het niet dat waarnemend burgemeester Johan Remkes de grootschalige demonstratie verbiedt, omdat hij vreest voor ‘ernstige wanordelijkheden.’ Een kort geding van de actiegroep, die duizenden sympathisanten heeft, werd zaterdagmiddag afgewezen door de Haagse rechtbank.

Virus Waanzin, onder leiding van danser Willem Engel, roept mensen inmiddels ook op om niet meer naar het Malieveld te komen zondag. “We willen geen herhaling van de rellen van vorige week en roepen mensen daarom op om niet naar het Malieveld te komen”, aldus advocaat Jeroen Pols van Viruswaanzin. “Nederland heeft al genoeg schade geleden door de maatregelen. Wij hebben blijkbaar geen recht op een betoging en gaan er daarom ook geen energie meer instoppen. We gaan ons richten op een andere actie waar we iedereen voor nodig hebben. We komen volgende week met meer details naar buiten.” Eerder riep Engel demonstranten nog op om zondag op eigen houtje naar het Malieveld af te reizen.

‘Samen dansen tegen het scheve coronabeleid’

Volgens de woordvoerder is de politie goed voorbereid als er toch demonstranten zullen komen. Er zijn in elk geval geen aanvullende maatregelen meer nodig. Ook verwacht de politie dat elders in het land niet alsnog gedemonstreerd gaat worden.

De demonstratie vanmiddag op de Dam werd ook eerder al verboden door de gemeente Amsterdam. Protestanten wilden daar aandacht vragen voor ondernemers, creatieve geesten en festivals in Nederland, door ‘samen te dansen tegen het scheve coronabeleid.’ De gemeente stak een stokje voor het protest, omdat het te veel elementen van vermaak zou bevatten en daarom lijkt op een evenement, dat in strijd is met de noodverordening.

Voor alle zekerheid surveilleert de politie wel rondom de Dam. Duizenden sympathisanten meldden zich aan op Facebook voor de demonstratie, maar tot dusver is het erg rustig.

