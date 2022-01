Demonstratieverbod Amsterdam massaal genegeerd: vuurwerk, leuzen en stenen door de lucht

Vanuit de menigte klinkt een harde knal. Rook stijgt op. Er is vuurwerk meegenomen naar de verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Even daarvoor moest ook al de ME het ontgelden als er met vuurwerk wordt gegooid.

Het demonstratieverbod dat de gemeente vorige week afkondigde na signalen dat personen met wapens naar het Museumplein wilden komen, werd zondag massaal genegeerd. Onder het mom van ‘koffie drinken’ kwamen demonstranten alsnog hun ongenoegen uiten tegen het coronabeleid van de overheid. Hier en daar zijn er kartonnen borden te zien met teksten als ‘Stop de lockdown’.

Toeschouwers

Niet alleen midden op het grote grasveld staat een mensenmassa. Ook aan de randen van het plein is het druk. Veel toeschouwers staan met hun telefoon in de hand de taferelen te filmen. Een enkeling probeert in discussie te gaan met de ME, die in een lijn staat opgesteld om te voorkomen dat meer mensen het plein opkomen. In een zijstraat staan wat vrouwen hand in hand “wij zijn Nederland, wij zijn Nederland” te scanderen.

Niet iedereen lijkt naar de hoofdstad te zijn gekomen om te demonstreren. De politie wordt niet alleen bekogeld met vuurwerk, er vliegen ook stenen door de lucht. Af en toe wordt iemand vanuit de massa weggedragen. Een politiebusje komt dan aangesneld om de arrestant weg te voeren.

ME is het zat

De ME had zondag eigenlijk willen staken. Zij zijn het geweld waar ze mee te maken krijgen, de “chronische onderbezetting” en de “roofbouw op politiemensen” zat, staat op een pamflet van de politiebonden. Maar omdat er ongeregeldheden werden verwacht - eerder liepen coronademonstraties ook al uit de hand - bleef de actie beperkt tot een vakbondsbijeenkomst zondagochtend. Twee dagen na de jaarwisseling, de drukste nacht van het jaar, stonden ME’ers dus paraat in de hoofdstad.

De gemeente Amsterdam kondigt aan het begin van de middag een noodbevel af. Niemand mag meer op het Museumplein zijn. Eerst wordt iedereen via een luidspreker gevraagd te vertrekken. Telkens klinkt er na zo’n oproep gejoel en gefluit. Dus zet de ME paarden en waterkanonnen in. Mensen rennen zijstraten in. Het plein is snel leeg. Inmiddels trekt een lange stoet door de stad, richting het Westerpark. Daar is een manifestatie wel toegestaan, laat de gemeente weten. Wel is het maximumaantal van tweeduizend aanwezigen al overschreden.

