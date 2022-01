Demonstratieverbod Amsterdam massaal genegeerd: 10.000 mensen op de been

Vanuit de menigte klinkt een harde knal. Rook stijgt op. Er is vuurwerk meegenomen naar de verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.

Het demonstratieverbod dat de gemeente vorige week afkondigde na signalen dat personen met wapens naar het Museumplein wilden komen, werd zondag massaal genegeerd. Onder het mom van ‘koffie drinken’ kwamen volgens de gemeente zo'n 10.000 mensen alsnog hun ongenoegen uiten tegen het coronabeleid van de overheid. Hier en daar zijn er kartonnen borden te zien met teksten als ‘Stop de lockdown’.

Toeschouwers

Niet alleen midden op het grote grasveld staat een mensenmassa. Ook aan de randen van het plein is het druk. Veel toeschouwers staan met hun telefoon in de hand de taferelen te filmen. Een enkeling probeert in discussie te gaan met de politie, die op verschillende plekken in een lijn staat opgesteld om mensen tegen te houden. In een zijstraat staan wat demonstranten “wij zijn Nederland, wij zijn Nederland” te scanderen.

Niet iedereen lijkt naar de hoofdstad te zijn gekomen om te demonstreren. Dertig personen worden gearresteerd en vier agenten raken gewond.

ME is het zat

De ME had zondag eigenlijk willen staken. Zij zijn het geweld waar ze mee te maken krijgen, de “chronische onderbezetting” en de “roofbouw op politiemensen” zat, staat op een pamflet van de politiebonden. Maar omdat er ongeregeldheden werden verwacht - eerder liepen coronademonstraties ook al uit de hand - bleef de actie beperkt tot een vakbondsbijeenkomst zondagochtend. Twee dagen na de jaarwisseling, de drukste nacht van het jaar, stonden ME’ers dus weer paraat in de hoofdstad. Ook de Koninklijke Marechaussee sprong bij om de openbare orde te handhaven.

De gemeente Amsterdam kondigt aan het begin van de middag een noodbevel af. Niemand mag vanaf dan meer op het Museumplein zijn. Mensen worden gevraagd te vertrekken.

Een deel van de demonstraten vertrekt in een lange stoet door de stad naar het Westerprak. Daar trapt Forum voor Democratie de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af. Die manifestatie is wel toegestaan, laat de gemeente weten. Zolang aanwezigen afstand houden en er maximaal tweeduizend mensen samenkomen. Halverwege de middag zijn het er volgens de gemeente te veel. Uiteindelijk keerde een groep korte tijd weer terug naar het Museumplein, wat tot elf uur 's avonds een veiligheidsrisicogebied is. Iedereen kan preventief worden gefouilleerd.

Reeks acties

Agenten die hadden willen staken, doen dat waarschijnlijk op een later moment alsnog. De politiebonden gaven eerder aan een reeks acties in de planning te hebben. Daarmee hopen ze de politieke druk op te voeren zodat de capaciteitsproblemen bij de politie snel worden opgelost.

Lees ook:

Waarom haakt extreemrechts aan bij een coronademonstratie?

Opeens doken er bij eerdere demonstraties tegen de coronamaatregelen prinsenvlaggen en davidsterren op. Waarom haakt extreemrechts aan bij deze beweging?