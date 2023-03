Demonstraties van Exctinction Rebellion én Farmers Defence Force. Kan Den Haag dat zaterdag wel aan?

Demonstraties van twee actiegroepen tegelijk – actiegroepen ook die niks met elkaar hebben en de ander mogelijk zelfs vijandig bejegenen: hoe gaat Den Haag dat zaterdag waarmaken?

Veel over de te verwachten politie-inzet wil de woordvoerder van de burgemeester niet kwijt. “Maar we krijgen assistentie van andere korpsen en houden versterking achter de hand.” Dat Den Haag wel wat te wachten staat, blijkt ook uit brieven en besluiten die burgemeester Jan van Zanen deze week naar zijn gemeenteraad stuurde. Vrees dat Farmer Defence Force en Extinction Rebellion elkaar in de haren vliegen is er niet, zo ver liggen de locaties waar zij demonstreren uit elkaar. Zorgen zijn er wel.

Zo is overleg met Extinction Rebellion ook dit keer onmogelijk gebleken, hoewel volgens de gemeente daartoe talloze pogingen zijn gedaan. “Mensen die zeggen namens Extinction Rebellion op te treden, geven aan dat er geen sprake is van een organisator die verantwoordelijkheid neemt”, schrijft de burgemeester, die bang is voor herhaling van de taferelen van 28 februari. Toen liep een blokkade door Extinction Rebellion van het viaduct Utrechtseweg/A12 volgens Van Zanen uit op ‘grote wanordelijkheden’.

Een blokkade met nóg meer mensen

Honderden agenten waren urenlang bezig met de aanhouding en afvoer van achthonderd klimaatdemonstranten die zich aan elkaar en aan het wegdek hadden vastgemaakt. De toegang tot de stad was urenlang geblokkeerd. Zaterdag wil de klimaatorganisatie opnieuw het viaduct blokkeren, met, vreest Van Zanen, nóg meer mensen. Daarom wil de burgemeester het klimaatprotest alleen toestaan als dat op de Laan van Reagan en Gorbatsjov plaatsvindt, een verkeersluwe laan langs het Malieveld en tegenover het Centraal Station.

Heel fijn dat de burgemeester meedenkt over ons recht op demonstratie, zegt woordvoerder Pim de Vleeschhouwer van Extinction Rebellion. “Maar een blokkade moet ontregelen en de plek van de blokkade moet relevant zijn. De Utrechtsebaan is nabij het target: de Tweede Kamer en het ministerie van economische zaken en klimaat.”

Ook is onduidelijk wat de gemeente zaterdag kan verwachten van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). FDF, dat met de leus ‘Protest tegen het wanbeleid van Rutte 4’ 25.000 demonstranten denkt te trekken, wilde aanvankelijk met 5.000 trekkers optoeren. Daar zei de gemeente nee tegen. “De ervaringen met boerenprotesten waarbij zwaar materieel is ingezet, zijn slecht... Deze acties hebben tot ernstige verkeershinder geleid, tot onveilige verkeerssituaties, wanordelijkheden en schade”, schrijft Van Zanen hierover.

Twee symbolische tractoren

De boeren bleken wel tot onderhandelen bereid – al waarschuwden ze ook dat een oproep om de trekker thuis te laten juist extra trekkers op de weg zou brengen. En FDF stemde ook in met het Zuiderpark als demonstratieplek, als alternatief voor het Malieveld dat al was vergeven aan de City Pier City-loop van zondag. Maar de boeren stelden wel als voorwaarde dat er dan 120 trekkers mochten komen.

Zover is de gemeente niet gegaan: er mogen ‘twee symbolische tractoren’ komen, uitsluitend in overleg met de politie aan te voeren, maar als symbool aan beide zijden van het podium veelzeggend genoeg. Niet alleen omdat Zuiderpark, omgeven door drukbevolkte stadswijken, een populaire plek is voor skaters, hardlopers en andere recreanten. Ook omdat de toegangswegen tot het park ongeschikt zijn voor zware landbouwvoertuigen. “Ik verzoek u nadrukkelijk uw achterban actief te informeren over dit besluit en hen ervan te weerhouden met tractoren en zwaar materieel naar Den Haag te komen”, schrijft de burgemeester in het besluit dat hij FDF stuurde. Of de boeren hieraan gehoor geven, blijkt zaterdag.

