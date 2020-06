Demonstratie Viruswaanzin Den Haag weer verboden

De demonstratie is een gevaar voor de volksgezondheid en er “zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden”, zegt de gemeente.

Het protest van vorig weekend in Den Haag werd ook verboden. De demonstratie, die even werd toegelaten, liep uit de hand en eindigde in 400 arrestaties. Het begon vreedzaam, maar de sfeer sloeg om toen toen bleek dat niet alleen aanhangers van de actiegroepen zoals Viruswaanzin aanwezig waren, maar ook een aantal supporters van Feyenoord en ADO Den Haag, die volgens de politie behoren tot de harde kern van de hooligans van deze voetbalclubs.

De ME moest in actie komen toen een groep voetbalsupporters bij het station de confrontatie zocht met de politie. Met het waterkanon en politie te paard werden de demonstranten teruggedreven naar het nabijgelegen Malieveld.

Het officiële protest, georganiseerd door Viruswaanzin, was een initiatief van dansschooleigenaar Willem Engel, die eerder biofarmacie studeerde, en jurist Jeroen Pols. De club, die fel gekant is tegen de coronamaatregelen, is op 26 mei gelanceerd en heeft een Facebookpagina die de afgelopen weken veel nieuwe volgers trok; de teller staat nu op zo’n 27.000 volgers.

Maurice de Hond

Tegenstanders van de coronamaatregelen voelen zich gesteund door de artikelen en mediaoptredens van Maurice de Hond, opiniepeiler en datawetenschapper. Volgens De Hond is er maar één weg die het coronavirus volgt van mens naar mens: via de lucht in aerosolen, druppels die klein genoeg zijn om in de longen door te dringen. En aerosolen vind je vooral in afgesloten ruimtes met airconditioning. Buiten is het besmettingsrisico nul en daar anderhalve meter afstand houden is volgens hem onzin.

