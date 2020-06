Demonstratie tegen racisme in Amsterdam-Zuidoost druk bezocht

De gemeente heeft gele en witte stippen op het veld gezet waarop de betogers kunnen staan om zo 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daar houdt iedereen zich ook aan. De organisatie deelt mondkapjes en desinfecterende middelen uit.

Het is het tweede Black Lives Matter-protest dat in de hoofdstad plaatsvindt. Eerst zou de demonstratie worden gehouden op het aangrenzende Anton de Komplein. Vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers verplaatste de organisatie in overleg met burgemeester Femke Halsema de demonstratie naar het ruimere park. Daar is plek voor ongeveer 18.000 mensen.

Het eerste protest van Black Lives Matter, vorige week maandag op 1 juni, werd op de Dam gehouden. Daar kwam veel kritiek op, omdat er veel meer mensen dan gepland op afkwamen en die niet voldoende afstand konden houden volgens de coronaregels. De afgelopen dagen zijn in meer steden demonstraties gehouden tegen racisme.

