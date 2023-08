Demonstratie of haatactie? Nederlandse moslims boos over aangekondigde koranvernietiging door Pegida

Alsof iemand zijn identiteit wil vernietigen. Zo voelt het volgens Mustafa Aktalan als iemand een koran verbrandt of verscheurt. Hij is voorzitter van de Islamitische Gemeenschap Milli Görüş (IGMG), een sociaal-religieuze beweging voor moslims. “Alles wat ik doe, doe ik vanuit mijn geloof. Als ik ga eten doe ik dat in naam van Allah, als ik klaar ben met eten bedank ik Allah.” De Koran is geen stukje papier en zijn geloof geen bijzaak, benadrukt hij.

Het verklaart de onrust die is ontstaan in de moslimgemeenschap nu protestbeweging Pegida heeft aangekondigd vrijdagavond te willen demonstreren voor de Turkse ambassade in Den Haag. De laatste maanden werden in Zweden en Denemarken meerdere keren korans verbrand of vernietigd bij protestacties. Ook in Den Haag zullen demonstranten het voor moslims heilige boek verscheuren, bevestigt Pegida-woordvoerder Edwin Wagensveld.

IGMG, de politieke partij Denk en andere maatschappelijke organisaties vinden het onacceptabel. In een brief aan de burgemeester van Den Haag vroegen ze hem de actie van Pegida te verbieden. “Wat ons betreft is dit geen demonstratie, maar een haatactie”, zegt Stephan van Baarle, fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer.

Vrijheid van meningsuiting beschermen

Toch gaat de demonstratie door. Burgemeester Jan van Zanen zegt in een reactie weliswaar dat zijn college afstand neemt van acties die onnodig provoceren of mensen doelbewust kwetsen, maar volgens hem biedt de wet geen ruimte de demonstratie te verbieden. Als burgemeester is het zijn taak het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting en demonstratie te faciliteren, zo schrijft hij.

Van Baarle is er niet van onder de indruk. Hij wijst op Europese uitspraken die het vernietigen van religieuze geschriften aanmerken als een hate crime. Hij vindt dat Van Zanen niet kan toestaan dat dit mogelijk in zijn stad gebeurt. “Bovendien hebben andere Nederlandse burgemeesters in vergelijkbare gevallen anders beslist.”

Dat klopt. In 2021 besloot bijvoorbeeld de toenmalige burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, een demonstratie van Pegida te verbieden. De groep had aangekondigd een koran te willen vernietigen en de burgemeester vreesde voor ongeregeldheden.

Den Haag maakt andere afweging

Onder strenge voorwaarden kan een burgemeester een aangekondigde demonstratie verplaatsen of beperken. Bijvoorbeeld wanneer rellen dreigen te ontstaan, of wanneer de volksgezondheid in gevaar komt. In Eindhoven liep een demonstratie van Pegida al eens zodanig uit de hand dat de ME moest ingrijpen.

Terwijl Jorritsma destijds het demonstratierecht inperkte, maakt Den Haag dit keer een andere afweging. De gemeente verwacht maar een klein groepje demonstranten en ook Pegida zelf spreekt van ‘twee of drie’ mensen.

De demonstranten zullen voor de ambassade geen vuur om de koran te vernietigen, want dat is strijd met gemeentelijke regels. “Het verbranden moeten we dan later maar doen, in een tuin of een weiland of zo”, aldus Pegida-woordvoerder Wagensveld.

Om toch een tegengeluid te laten horen heeft Denk besloten zelf ook naar de ambassade te gaan op vrijdagavond. “We willen moslims laten zien dat er ook Nederlanders zijn die afstand nemen van dit gedrag van Pegida”, zegt Van Baarle. Hij is niet bang dat een tegenactie de zaken op scherp zal zetten. “Ik roep iedereen op zich waardig en respectvol te gedragen en zich aan de wet te houden.”

Verhoogd dreigingsniveau wegens koranverbrandingen De Zweedse veiligheidsdienst verhoogt de dreiging voor terreur in het land naar het op-een-na-hoogste niveau. Volgens Zweedse media is de dreiging toegenomen door de koranverbrandingen in het land en de woede die daarover is ontstaan in islamitische landen. Het dreigingsniveau is nu verhoogd van 3 naar 4 op een schaal van 1 tot 5. Dat staat voor een hoge dreiging. De dreiging was in Zweden voor het laatst zo hoog in 2016. De koranverbrandingen in Stockholm leidden tot felle reacties van internationale leiders, maar ook tot grote protesten in moslimlanden. Zweedse vlaggen werden verbrand en in de Iraakse hoofdstad Bagdad werd de Zweedse ambassade in brand gestoken. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet heeft terreurgroep Al Qaida opgeroepen tot wraakacties richting Stockholm. Ook in Denemarken zijn koranverbrandingen geweest en volgens de regering leidde dat ook daar tot een verandering van de veiligheidssituatie. Daarom zijn de grenscontroles tijdelijk aangescherpt. Zweden deed dat al eerder.

