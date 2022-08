Demonstranten in Den Haag eisen menswaardige asielopvang. ‘De meeste Nederlanders willen dit zo niet’

Dat de opgooitentjes die de vluchtelingen voor de poorten van Ter Apel hadden gekregen van de Groningse ondernemer Willem Straat een week geleden weer werden weggehaald, was voor Alejandra Slutzky de druppel. Al maandenlang wachten dagelijks honderden vluchtelingen buiten de poorten van het overvolle aanmeldcentrum tot er plek voor ze is en steeds vaker slapen zij noodgedwongen buiten. Namens het platform Stop Racisme organiseert Slutzky dinsdagmiddag samen met de politieke partij BIJ1 een protest voor menswaardige asielopvang.

Waarom komen jullie nu in actie?

“We zien in de media en samenleving een toenemende normalisering van vooroordelen over vluchtelingen”, zegt Slutzky. “Daarmee bedoelen we niet alleen mensen met een status, maar ook asielzoekers en andere migranten. Vooral de mensen die vooroordelen verwoorden komen in de media aan het woord. Bij een talkshow zat de ondernemer die de tenten had geleverd aan de vluchtelingen in Ter Apel samen met demonstranten tegen het asielzoekerscentrum in het hotel in Tubbergen. Zij zeiden dingen als: hier wonen ook veel kinderen, hoe moet het met hen? Alsof de vluchtelingen een gevaar zijn. Terwijl de ondernemer misschien een halve minuut kreeg om zijn verhaal te doen.”

“We maken ons zorgen over de dehumanisering. Ik ben zelf in 1978 als vluchteling uit Argentinië naar Nederland gekomen. Ik werd toen echt anders ontvangen dan de mensen nu. Woorden als asielzoeker zijn pas later verzonnen. Ik was gewoon vluchteling.”

Wat hopen jullie met het protest te bereiken?

“Er komen mensen spreken die zelf in Ter Apel en ook in andere asielzoekerscentra zijn geweest. Zij kunnen vertellen hoe het daar is. We denken echt dat de meeste mensen dit zo niet willen. We zijn ervan overtuigd dat de meeste mensen willen dat er gewoon menswaardige opvang komt. Ik ben activist, ik sta vaker met een protestbord, maar de meeste mensen doen dat niet zo snel. Toch hopen we dat de media en de politiek meer rekening gaan houden met ons en niet alleen luisteren naar de mensen die het hardst schreeuwen.



“Een groep mensen van onze organisatie uit het noorden heeft maandag ook samen gekookt en 425 borden gezond eten naar Ter Apel gebracht. Salade en soep. Want van het Centraal orgaan asielopvang krijgen mensen iedere avond patat als avondeten. Dat hopen we vaker te doen. Aan de ene kant bieden we dus noodhulp aan de mensen die in ons land buiten moeten slapen omdat gemeenten - die hartstikke rijk zijn vergeleken de landen waar deze mensen vandaan komen - weigeren ze op te vangen. Aan de andere kant hopen we met ons protest de politiek in beweging te krijgen.”

De situatie in Ter Apel wordt al maanden erger en erger. Toch is er tot nu toe weinig protest vanuit de samenleving. Hoe denkt u dat dat komt?

“Ik denk dat veel mensen niet weten hoe ze deze situatie moeten veranderen. Daarbij speelt denk ik mee dat het precies in vakantietijd uit de hand is gelopen. Mensen zijn moe en rusten uit. En het boerenprotest overschaduwt natuurlijk alles. Maar voor ons is het afpakken van de tenten de druppel geweest. Hoe kan het dat onze politie dit doet? Lang dachten we met z'n allen dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid wel zouden nemen en opvang zouden regelen. Maar dat blijkt niet zo te zijn.”

