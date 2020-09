Delftse studenten lappen coronaregels aan hun laars. ‘Ik ben een mens en snak naar fysiek contact’

De sfeer is zomers op de campus van de Technische Universiteit Delft. Rond lunchtijd staat een lange rij hongerige studenten en docenten voor twee kleurige foodtrucks op een plein. De coronapandemie lijkt ver weg, maar de besmettingscijfers liegen niet: die lopen in Delft snel op, en dan vooral onder studenten. Het woord ‘lockdown’ is in Delft zelfs al gevallen.

Conchita Martin (26) en Paula Scheenloop (29), beide studenten Science Communication, zitten op een muurtje te kletsen. “Wij nemen het heel serieus”, zegt Scheenloop lachend, wijzend op de ruime twee meter tussen haar en Martin. Zelf probeert ze zich zo goed mogelijk aan de regels te houden, maar ze maakt zich soms best zorgen. “Ik zie dat veel studenten om mij heen lakser zijn dan voorheen. Als ik zo rondkijk denk ik: die anderhalve meter lijkt hier wel korter dan op andere plekken.”

Scheenloop vreest extra maatregelen, bijvoorbeeld het sluiten van de campus. Dat zou erg jammer zijn, alleen al vanwege de mentale gezondheid van studenten. “Die gaat enorm achteruit met online colleges. Door de sociale afzondering heb je gewoon minder hersencapaciteit. De druk die er daardoor ontstaat is niet te onderschatten. Het voelt af en toe alsof je permanent aan het werk bent.”

Vermoeiend

Ook Armin Numic (23), Joeri Roos (22) en Kylian van Puffelen (23) zijn bang voor een sluiting van de universiteit. Ze werken samen aan een afstudeerproject van hun studie werktuigbouwkunde en zitten te pauzeren. “Nu ik sinds juni weer hier kom, merk ik pas goed hoe ik het heb gemist om te sparren, om even iets te vragen. Het is zo vermoeiend om online te overleggen”, zegt Numic. Ook zij zien op de campus dat studenten het minder nauw nemen met de regels. Daar zijn ze zelf ook schuldig aan. “Bij mensen die je wat beter kent, houd je wat minder afstand. Bij onbekenden wat meer. Anderhalve meter is ook gewoon heel veel.” “Maar wel nodig”, voegt Van Puffelen toe.

In de rij voor een broodje gyros staat universitair docent scheepsbouwkunde Koos Frouws (66), met een pijp in zijn hand. Is hij verontrust door de oplopende cijfers? “Verontrust is een groot woord, maar ik ben wel wat meer op mijn hoede dan voorheen. Het komt nu dichterbij.”

Voor het eerst in maanden staat Frouws weer voor de klas, zij het maar voor vier studenten tegelijk. De campus op slot gooien vindt hij geen goed idee. “Dat is een laatste redmiddel. Men houdt zich op het terrein ook goed aan de regels. Daarbuiten is het een ander verhaal vrees ik.”

Snakken naar fysiek contact

En inderdaad, sommige studenten zijn niet bereid om buiten de campus afstand te houden. Sam Staps (27) is een van hen. De student werktuigbouwkunde zit met een groepje medestudenten in een kring op het gras, vlakbij de foodtrucks. Met zijn vriendengroep heeft hij besloten om elkaar gewoon te knuffelen en handen te geven. Ze eten samen, ze gaan naar de kroeg en ze komen veel bij elkaar over de vloer. Terwijl daar juist de meeste besmettingen vandaan zouden komen.

“Ik ben een mens en ik snak naar fysiek contact”, zegt Staps. “Ik accepteer het risico dat ik ziek word. Dat moet ook gerespecteerd worden.” En andere Nederlanders dan? Lopen die daardoor niet onnodig gevaar? Nee, vindt Staps: “Iedereen die niet besmet wil worden moet dat voor zichzelf besluiten en afstand houden.”



Studenten worden te vaak in een kwaad daglicht gesteld, vindt Staps. “De hogere besmettingscijfers komen niet alleen door studenten. De hele samenleving is verantwoordelijk. Ook in de supermarkt houden mensen zich niet aan de afstandsregels.”

Lees ook:

Het aantal coronabesmettingen in Delft loopt steeds verder op, met dank aan de studenten

In Delft is het aantal besmettingen onder studenten in één week flink opgelopen. Een dringende oproep aan studenten om de maatregelen in acht te nemen moet een lockdown voorkomen.

Studenten in Lille hielden een ‘appartathon’ en ja hoor: ze kregen corona

Studenten vormen op veel plekken in Europa een nieuwe besmettingshaard. In Frankrijk begonnen ze het collegejaar met frisse moed, maar een groot deel zit na een paar weken alweer noodgedwongen thuis.

Mbo’ers in de knel door corona: ‘Ik ga waarschijnlijk niet over naar het volgende jaar’

Mbo’ers hebben het door corona moeilijk met het inhalen van examens en werken op een stageplek. Contact met cliënten is bij stages van de opleiding Sociaal Werk haast onmogelijk. ‘Ik loop er al sinds juli rond, maar heb met nog maar één cliënt kunnen spreken.’