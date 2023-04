Definitief: kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen, Utrecht stapt naar de rechter

Operaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking worden geconcentreerd in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Groningen. Dat is het definitieve besluit van minister Kuipers van volksgezondheid. Daarmee verliezen Leiden en Utrecht hun kinderhartcentra. Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken blijven wel verdeeld over de vier ziekenhuizen. Naar verwachting gaat de overgangsperiode 2,5 jaar duren. Het UMC Utrecht ‘ziet zich gedwongen om juridische stappen te ondernemen’.

Het besluit komt niet onverwacht: half februari kondigde Kuipers zijn voornemen al aan om de kinderhartoperaties bij de centra in Leiden en Utrecht te stoppen. De minister wil terug van vier naar twee centra, om de kwaliteit van de hartzorg te verbeteren.

Hiermee kwam Kuipers terug op de beslissing van zijn voorganger Hugo de Jonge, die de kinderhartchirurgie wilde concentreren in Rotterdam en Utrecht. Op dat besluit kwam veel kritiek. De reistijd voor mensen die buiten de Randstad wonen zou bijvoorbeeld te lang worden als het UMC in Groningen moest sluiten. Het besluit over de zorgconcentratie werd vervolgens uitgesteld.

De minister kiest nu definitief voor het Erasmus MC in Rotterdam - waar hij eerder bestuursvoorzitter was - omdat dat ziekenhuis volgens hem ‘voldoet aan alle criteria die er bestaan’. Tussen de andere centra zijn de kwaliteitsverschillen minder duidelijk. Groningen behoudt de hartzorg omdat Kuipers nu regionale spreiding ook heeft meegewogen, op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geen nieuwe doorslaggevende redenen om van besluit af te wijken

De UMC’s hadden de afgelopen maanden de kans om ‘hun zienswijze op het voorgenomen besluit zowel schriftelijk als mondeling te delen’, schrijft de minister nu. Volgens hem bevatten deze geen ‘nieuwe doorslaggevende redenen om van het voorgenomen besluit af te wijken’.

Het UMC Utrecht is het daar niet mee eens. De afdeling waar kinderhartoperaties worden uitgevoerd is verbonden aan het Prinses Máxima Centrum, waar kinderen met kanker worden behandeld. ‘Kinderen met kanker van het Prinses Máxima Centrum hebben vaak zorg nodig van het kinderhartteam’, staat in een persbericht. ‘In totaal gaat het om circa 60 behandelingen per jaar, waarvan het merendeel niet gepland kan worden.’

Het ziekenhuis stelt dat de overheid vooraf duidelijk had moeten zijn over de verdeling en over de criteria voor de concentratie van hoog complexe zorg. Ook stelt het UMC Utrecht dat veel patiënten nu verder zullen moeten reizen en dat er nu twee niet-gelijkwaardige centra zullen ontstaan. ‘Het overgrote deel van de patiënten zal immers vanwege de reistijd naar het nu al grootste centrum [het Erasmus MC, red.] willen gaan’. Dit zou ingaan tegen het idee van Kuipers. Hij zegt dat concentreren naar twee locaties wenselijk is, zodat deze twee afdelingen groeien. Op die manier kunnen de hartchirurgen de specialistische operaties vaker uitvoeren, zodat ze geoefender raken.

Het Cahal in Leiden laat weten eveneens uitermate teleurgesteld te zijn over de beslissing. “Wij maken ons zorgen over de effecten van dit besluit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg voor huidige en toekomstige patiënten, voor onze zorgverleners en voor de kinderhartzorg in Nederland in het algemeen”, aldus een woordvoerder. Het ziekenhuis “beraad zich op vervolgstappen” en sluit een gang naar de rechter niet uit.

Tegen het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit in

In december raadde de NZa af om de kinderhartchirurgie te concentreren, zonder groter plan over de toekomst van de academische zorg. Het besluit van nu heeft volgens de NZa ‘grote en onomkeerbare gevolgen’ voor de ziekenhuizen. Mogelijk sneuvelt in de ziekenhuizen in Leiden en Utrecht op termijn de kinder-intensive care. Ook andere acute zorg kan geraakt worden, waarschuwde de autoriteit.

Toch zet Kuipers zijn beslissing door. Er moet een ‘integraal’ plan komen voor de academische zorg, vindt hij ook, maar dat kan later. De concentratie van de kinderhartzorg is een eerste stap. Voor een groter plan is veel tijd nodig en de afgelopen jaren is het de ziekenhuizen niet gelukt om met zo’n plan te komen. De UMC’s kregen eerder de kans om onderling te beslissen waar de kinderhartchirurgie zou moeten komen, maar daar kwamen ze niet uit.

