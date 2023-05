Defensie zo lek als een mandje

Een team van de Rekenkamer ging op onderzoek uit naar de beveiliging van acht militaire objecten. Het ging om vliegtuigen, schepen, voertuigen, maar ook datacentra, radarinstallaties en wapensystemen. Tot verbazing van de onderzoekers konden ze bij vier van die militaire plekken ongehinderd dichtbij komen. “Een keer klom een team een hek over, een andere keer glipte het mee door een elektrisch bediende toegangspoort die lang bleef openstaan”, aldus het rapport van de Rekenkamer. “Onopgemerkt door het elektronische beveiligingssysteem kon het team tot in extra beveiligd gebied komen. Voorbijgaand defensiepersoneel stelde geen vragen.”

De Algemene Rekenkamer noemt de beveiliging, die door de oorlog in Oekraïne juist opgevoerd zou moeten zijn, ‘ondermaats’ en een ‘risico voor de operationele gereedheid’. Beschadiging of ontvreemding van deze militaire objecten kunnen in deze tijd ‘zeer ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de staat’, aldus de kritische bevindingen. De Rekenkamer vindt dan ook dat de beveiliging een ‘onvolkomenheid’ is.

Daarnaast blijkt dat defensie ook op het gebied van de onderlinge communicatie ernstige steken laat vallen. Bij het berichtenverkeer maakt de krijgsmacht gebruik van ‘cryptosleutels’ (in bijvoorbeeld radio's) om afluisteren te voorkomen. Ook de aansturing van onbemande vliegtuigen gebeurt op deze manier. De beveiliging van dit systeem vertoont al langere tijd tekortkomingen, meent de Rekenkamer. Een oplossing laat op zich wachten, terwijl het belang ervan gezien de oorlog in Oekraïne juist groot is. Het risico dat de vijand de berichten onderschept is reëel aanwezig, wat de ‘slagkracht van Defensie en bondgenoten‘ kan aantasten.

Dit komt bovenop de ‘onvolkomenheid‘ van iets dat al jaren niet op orde is en ook maar niet wordt verbeterd: de inventarisatie van militair materieel en voorraden, aldus de rijkscontroleur.

