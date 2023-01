Defensie betaalde tot nu toe een kleine duizend nabestaanden compensatie voor Srebrenica

Nabestaanden van de genocide in Srebrenica in 1995 hebben de afgelopen anderhalf jaar ruim zesduizend verzoeken ingediend om schadevergoeding door Nederland. Een kleine duizend zijn er inmiddels ingewilligd. Dat blijkt uit cijfers van een speciale beoordelingscommissie en het ministerie van defensie.

Na de val van Srebrenica, een enclave in Bosnië die door Nederlandse vredestroepen van de Verenigde Naties werd beschermd, werden ruim achtduizend mannen en jongens vermoord door Bosnisch-Servische troepen. De claims hebben betrekking op een klein aantal van hen: de slachtoffers die een toevlucht hadden gevonden op de basis van de Nederlandse VN-troepen in Potočari, even buiten Srebrenica. Nederland stuurde hen weg, en de Hoge Raad oordeelde dat de Staat hun de mogelijkheid had moeten bieden op de basis te blijven en zo hun leven te redden.

Registratielijsten

Nabestaanden kunnen op basis van die uitspraak een verzoek voor schadevergoeding indienen bij een speciale commissie van de Nederlandse overheid, de NCC Potočari. Ze moeten daarbij aannemelijk maken dat het slachtoffer zich op 13 juli 1995 binnen de hekken van de Dutchbat-basis bevond, want alleen die groep valt onder het arrest van de Hoge Raad. Dat kan doordat ze op registratielijsten stonden, maar ook door getuigenverklaringen te overleggen dat de slachtoffers daar waren.

De NCC Potočari neemt sinds 2021 verzoeken in behandeling en zal dat tot juni dit jaar blijven doen. Volgens de laatste cijfers zijn 860 verzoeken ingewilligd en 730 afgewezen. 4830 verzoeken worden nog bestudeerd.

Het aanvragen van de schadevergoeding is een pijnlijk proces, beschrijft het Nederlands Dagblad, dat de cijfers opvroeg en sprak met een aantal nabestaanden. ‘Alsof ik mijn vader en broer verkoop’, citeert de krant een nabestaande. De bedragen die nabestaanden krijgen zijn door Nederland vastgesteld. Een echtgenote van een slachtoffer krijgt 15.000 euro, andere directe nabestaande 10.000 euro.

Lees ook:

Na excuses voor Srebrenica, past nu ook compensatie

De excuses die Nederland aanbood aan de nabestaanden van Srebrenica lijken onderdeel van een langdurig Nederlands louteringsproces van zelfreflectie en verantwoordelijkheid. Te lang heeft Nederland deze verantwoordelijkheid voor zich uit geschoven, waarbij het steeds leek dat Nederland vooral de financiële consequenties vreesde, schrijft Trouw in het commentaar.

Mladić’ schuld wist de onze niet uit

Een veroordeling van generaal Mladić wegens genocide biedt ook Nederland kans ‘Srebrenica’ af te sluiten. Maar dat kan alleen als we ons rekenschap durven geven van alle feiten.