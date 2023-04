Decennia na zijn dood krijgt verzetsheld Jan Zwartendijk alsnog een erepenning

Verzetsheld Jan Zwartendijk redde in de Tweede Wereldoorlog minimaal zesduizend Joden. Hij kreeg vrijdag eindelijke erkenning.

Jan Zwartendijk (1896-1976) wordt postuum geëerd met een erepenning omdat hij in 1940 duizenden Joden in Litouwen redde door ze aan een Nederlands visum te helpen. In 1964 is deze onderscheiding voor het laatst uitgereikt. De Erepenning voor menslievend hulpbetoon is bedoeld voor ‘hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor een gedenkteken op het ministerie.

Het kabinet wil Zwartendijk dan ook graag voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Daarom heeft de Ministerraad zojuist besloten om het Kapittel voor de Civiele Orden eenmalig in staat te stellen om een adviesaanvraag voor een onderscheiding in behandeling te nemen. 2/3 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 21 april 2023

De ministerraad nam het besluit vrijdag, nadat de gehele Tweede Kamer daar in een open brief om had gevraagd. De onderscheiding komt vijftig jaar te laat, vindt biograaf Jan Brokken. “Maar het is een stap naar erkenning.” Brokken beschrijft in het boek De Rechtvaardigen wie Zwartendijk eigenlijk was: de directeur van Philips in Litouwen met een zeer hoogstaande moraal. Na het uitbreken van de oorlog werd hij gevraagd Nederlands consul te worden.

Visum voor Curaçao redde minimaal zesduizend Joden het leven

In deze rol redde hij het leven van minimaal zesduizend Joden die vaak van Polen naar Litouwen gevlucht waren, door ze een visum voor Curaçao te geven. Hij werkte daarvoor samen met de Japanse consul die de vluchtelingen vervolgens een transitvisum voor Japan verschafte. Met die papieren konden de Joden toestemming krijgen om door de Sovjet-Unie te reizen. In drie weken tijd gaven zij voor duizenden mensen visa uit.

Er staat een standbeeld van Zwartendijk in Kaunas, de voormalige hoofdstad van Litouwen van waaruit de Philips-man opereerde. Hij wordt daar ook wel de Nederlandse Schindler genoemd. In Amerika is een prijs naar hem vernoemd. Enkele geredde Joden gingen zelfs op zoek naar The angel of Curaçao. Maar in Nederland bleef het lange tijd stil. Sterker nog: de consul kreeg in 1964 een reprimande van Buitenlandse Zaken omdat hij zich niet aan de regels had gehouden.

“Dat vond hij tot aan zijn dood toe verschrikkelijk onrechtvaardig”, zegt Brokken. “Zijn kinderen vertelden dat hij altijd een vrolijke man is geweest. Totdat hij die berisping kreeg. Toen ging hij eronder lijden.” Het was moeilijk dat hij geen erkenning kreeg voor zijn daden, denkt Brokken. Maar hij maakte zich vooral zorgen over wat er gebeurd was met de vluchtelingen die hij geholpen heeft.

Pas op de dag van zijn begrafenis werd bekend dat 95 procent van de vluchtelingen het overleefd hebben. In 2018, na het verschijnen van Brokkens boek, heeft het ministerie van buitenlandse zaken de nabestaanden van Zwartendijk excuses aangeboden.

En nu krijgt Zwartendijk een dapperheidsonderscheiding. “Morgen deel ik toevallig een maaltijd met zijn kinderen”, zegt Brokken. “Ze zullen verrukt zijn. Hoewel het nog steeds pijnlijk is dat Zwartendijk het zelf niet heeft mogen meemaken.”

De biograaf hoopt dat het verhaal over Zwartendijk opgenomen wordt in de Nederlandse geschiedenisboeken. “Zwartendijk was niet religieus. Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat zijn politieke overtuiging was. Hij redde deze mensen puur met humanitaire redenen. Hij vond dat je als mens een aantal waarden en normen voor jezelf moet stellen en dat je daar nooit onder mag gaan. Hij is het ideale voorbeeld.”

Lees ook:

Hoe harteloos kan een amorele bureaucratie zijn? Of is het: immoreel?

Dat de Nederlandse autoriteiten aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog Joodse vluchtelingen de deur wezen en journalisten bestraften voor het beledigen van het bevriende staatshoofd A. Hitler wist ik natuurlijk wel.