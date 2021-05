De zuurstoftoevoer viel uit, het alarm haperde: twee patiënten overleden na stroomstoring MUMC

Een ‘ernstig incident’ in Maastricht UMC waarbij de stroom uitviel, heeft meegespeeld bij het overlijden van twee patiënten. Dat is althans het ‘sterke vermoeden’ van het ziekenhuis, zo zei bestuursvoorzitter Helen Mertens zondagmiddag in een persconferentie. Ze betuigde haar medeleven met de nabestaanden.

Verschillende media melden na contact met nabestaanden dat het gaat het om twee Maastrichtenaren van 67 en 76 jaar die leden aan Covid-19. De 76-jarige man zou in de nacht van donderdag op vrijdag zijn overleden, de 67-jarige man zaterdagmiddag. Het ziekenhuis wilde die details niet bevestigen, vanwege de privacy van de patiënten. Op de verpleegafdeling waar de storing optrad lagen volgens het ziekenhuis zowel coronapatiënten als andere patiënten.

Duidelijk is dat het stroomprobleem zich voordeed in de nacht van donderdag op vrijdag, ergens rond middernacht, op een kamer waar vier patiënten lagen. De andere twee patiënten hebben, voor zover bekend, geen nadeel ondervonden, zo zei directeur patiëntenzorg Karin Faber.

Lokale storing

Op de kamer viel apparatuur uit waarmee de patiënten extra zuurstof kregen. Omdat de storing zo lokaal was, trad de noodstroomvoorziening niet in werking en ging er geen alarm af in het ziekenhuis. Om onbekende redenen gaf ook de apparatenzuil in de kamer zelf geen signaal, zo zei Faber.

Verplegend personeel merkte de stroomuitval daardoor pas op toen de twee patiënten plotseling achteruitgingen. Hoe lang de patiënten toen al geen zuurstof kregen, is niet bekend. Toen hun situatie verslechterde, hebben de verpleegkundigen ‘direct gehandeld’, stelt Karin Faber, directeur patiëntenzorg van het ziekenhuis.

Wat de storing heeft veroorzaakt, is niet bekend. Het ziekenhuis laat onderzoek doen, zowel naar de technische details van wat er fout ging als naar het medisch handelen van de medewerkers. Het MUMC heeft het incident gemeld bij bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die meekijkt bij het onderzoek van het ziekenhuis.

Reacties nabestaanden

Nabestaanden van de twee patiënten reageerden dit weekend in verschillende media boos en vol ongeloof. Kizzy Magdelijns (41), een nicht van de 67-jarige man die zaterdag overleed, zei tegen het ANP dat haar oom urenlang zonder zuurstof in het ziekenhuis. Ze beschuldigt het MUMC van grove nalatigheid en wil een onafhankelijk onderzoek. “Voor mijn gevoel hebben ze hem vermoord.”

Volgens Magdelijns ontdekte de verpleging pas uren na het overlijden van de eerste patiënt dat het misging met haar oom. “Als op de afdeling iemand om 01.30 uur sterft, waarom ben je dan pas om 06.30 uur bij de andere?”

Faber sprak die lezing bij de persconferentie tegen. Volgens haar moet het precieze tijdsverloop nog uit het onderzoek blijken, maar zijn de problemen bij beide patiënten ‘vrij snel achter elkaar geconstateerd’.

Johan Wolters, een kleinzoon van de 76-jarige Maastrichtenaar die ook overleed, zei tegen 1Limburg dat de conditie van zijn opa stabiel was voor de stroomstoring ontstond. “Alles leek onder controle. Was ik maar 24 uur per dag bij hem gebleven, dan was dit niet gebeurd.”

Het ziekenhuis heeft contact gehad met de naasten, zei bestuursvoorzitter Mertens. “Zij willen, net als wij, heel goed weten wat er precies gebeurd is.”

Het Maastricht UMC heeft de zuurstofapparaten nu vervangen, net zoals de stroomgroep in de kamer. “Daarmee denken we probleem nu te hebben ondervangen, in afwachting van het onderzoek”, zei Faber.

Vanmiddag om 16:00 gaf de ziekenhuisdirectie in een persconferentie meer uitleg over de stroomuitval, dat is terug te lezen in ons liveblog.

Lees ook:

Vermoedens bezorgde artsen bevestigd: forse stijging jongere coronapatiënten

Er liggen nu veel meer mensen onder de 50 jaar door corona in het ziekenhuis, op zowel de intensive care als de verpleegafdelingen.