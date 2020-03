De zorg wijkt uit naar sporthallen en congreszalen

Op allerlei plekken in het land worden sporthallen en congreszalen omgebouwd om een grote stroom coronapatiënten op te kunnen vangen. Zo moet in Maastricht het congrescentrum Mecc met 250 bedden het Maastricht UMC+ ontlasten voor het geval dat ziekenhuis plekken tekort gaat komen.

De opvang in het MECC is bedoeld voor patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld, maar die niet zo ziek zijn dat ze op de intensive care behandeld moeten worden. In de hal kan alleen basiszorg worden verleend. Zo zijn er infuusmogelijkheden, kunnen patiënten er medicijnen toegediend krijgen en geobserveerd worden. Of de extra bedden daadwerkelijk nodig zijn, hangt af van het verloop van de pandemie, benadrukt het UMC+.

Eerder werd in Urmond, eveneens in Limburg, ook al het Coronacentrum geopend. In het lokale Van der Valk-hotel worden patiënten opgevangen die het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog niet naar huis kunnen. Inmiddels hebben de eerste mensen zich er gemeld.

Ook huisartsen wijken uit naar sporthallen of andere zalen om de grote toestroom aan patiënten aan te kunnen. Zoals in Purmerend en Koog aan de Zaan. Twee sporthallen zijn daar door Het Rode Kruis omgebouwd tot tijdelijke huisartsenpraktijk, met behandelkamers op de plek waar sporters zich normaal omkleden en met tijdelijke spreekkamers die van elkaar zijn afgescheiden met schotten.

Corona-app ontlast huisartsen

De druk op huisartsen is momenteel groot. Mensen die vermoeden het virus te hebben, bellen veelal de huisarts met vragen. Er wordt daarom ook naar andere oplossingen gezocht. Zo ontwikkelde het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam een app waarmee mensen kunnen controleren of ze misschien besmet zijn. Inmiddels hebben ook het UMC Utrecht, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zich bij het project aangesloten.

Mensen kunnen zich aanmelden via de websites van de ziekenhuizen, waarna ze de gratis app kunnen downloaden. Ze moeten dagelijks invullen of ze last hebben van keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten en wat hun temperatuur is. Een medisch team bekijkt alle binnenkomende gegevens. Als daaruit blijkt dat iemand mogelijk het coronavirus heeft, wordt binnen 24 uur contact opgenomen. Alleen in Amsterdam en omgeving heeft de corona-app al tienduizenden gebruikers.

